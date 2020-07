L’Aquila, rottura condotta idrica: chiusura provvisoria statale 17 bis

L’AQUILA – La strada statale 17 bis “della Funivia del Gran Sasso” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di riparazione della condotta idrica, da parte dei tecnici, nel tratto compreso dal km 8,900 al km 9,300 in località Tempera, nel comune di L’Aquila.

Le attività di manutenzione, condotte da tecnici specializzati, proseguiranno fino al completamento dell’intervento. Il tratto stradale sarà riaperto una volta ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.

Al momento, i veicoli sono deviati sulla viabilità locale. Sul posto Personale Anas e Forze dell’ordine per garantire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.