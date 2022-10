Sabato 8 ottobre dalle ore 10:30 – 12:30 il terzo tour ufficiale arriva in Piazza Umberto I a Lama dei Peligni

LAMA DEI PELIGNI – Faranno tappa a Lama dei Peligni, sabato 8 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 12.30, in Piazza Umberto I, le auto Lamborghini che parteciperanno all’Abruzzo Tour organizzato da Lamborghini Club Italia. Con lo scopo di unire il passato, presente e futuro della Casa del Toro, creare una connessione tra le persone attraverso iniziative di vario genere e proporre esperienze all’insegna dell’italianità, il Club riunisce i possessori di automobili Lamborghini alla scoperta dei luoghi più affascinanti del Belpaese. Per il terzo tour ufficiale ha scelto di visitare l’Abruzzo, attraversando le strade sinuose e selvagge tra il Parco della Majella, il Gran Sasso e la Costa dei Trabocchi.

A Lama dei Peligni gli automobilisti saranno accolti dal sindaco Tiziana Di Renzo e dalla comunità che li accompagnerà in visita al borgo.

“Lama dei Peligni si conferma tappa prediletta anche per il turismo automobilistico –

dichiara il sindaco Tiziana Di Renzo. Siamo fieri che Lamborghini Club Italia abbia scelto il nostro comune come uno dei luoghi di sosta per l’Abruzzo Tour. La comunità lamese è lieta di accogliere i partecipanti per far scoprire loro le unicità del territorio. Alla luce del grande interesse suscitato dall’evento, daremo il via a una serie di iniziative volte a rendere il Comune di Lama dei Peligni fiore all’occhiello tra le mete turistiche di viaggiatori consapevoli e responsabili”.