Laboratori, giochi e natura al Parco della Libertà di Montesilvano

Domenica mattina, 30 settembre, la prima iniziativa in Abruzzo di laboratori, giochi, natura per bambini in un Parco

MONTESILVANO – I sensi dei bambini hanno bisogno, sempre di stimoli adeguati, per poter sviluppare in modo sano abilità in ambito motorio, sensoriale e relazionale, che non sempre possono essere stimolati se sono costretti a vivere spesso al chiuso, come nella stagione invernale. Per tale motivo al Parco della Libertà di Montesilvano domenica 30 settembre alle ore 10,30 sarà presentato il progetto “I Piccoli custodi del Parco”.

“É un progetto educativo ambientale per bambini dai 3 ai 5 anni. accompagnati da un genitore o tutore e consiste in attività principalmente svolte all’interno del Parco della Libertà di Montesilvano” precisa Rossana Liberatoscioli responsabile del progetto, che vede la partecipazione attiva delle associazioni Dog Village, Centro Zoé, Nuova Saline, Arci e Legambiente.

“L’obbiettivo dell’iniziativa è anche poter dimostrare che uno stretto rapporto con la natura, può essere molto salutare, oltre che gioioso, anche per i bambini” puntualizza Gabriele Bettoschi coordinatore dell’iniziativa. Le attività saranno condotte da operatori con esperienza in ambito educativo e ambientale e consisteranno in laboratori appositamente ideati per la fascia di età 3-5 anni, come ad esempio Tania Potenza e Tatiana Pantera, che illustreranno, domenica, come i bambini, attraverso l’esplorazione, anche sensoriale, dell’ambiente, saranno protagonisti e parte attiva di ogni momento dell’iniziativa. Attraverso il gioco, poi, avranno l’occasione di scoprire e imparare a giocare nel rispetto della natura, anche con percorsi equilibrati di socializzazione, acquisendo autonomie e a superare difficoltà. I bambini vivendo la giornata a diretto contatto con la natura, avranno l’occasione di godere della semplicità e della bellezza del Parco della Libertà e della ricchezza delle esperienze educative che saranno offerte”.

Gianluca Milillo, dell’associazione Nuova Saline, precisa che “Flora e fauna, luce e sole, vento e pioggia saranno i centri di interesse di una sperimentazione del mondo naturale. I bambini, attraverso laboratori, giochi e attività all’aperto, impareranno a conoscere la natura, la biodiversità della flora e della fauna, nonché la tutela del nostro patrimonio ambientale.