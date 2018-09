Caprara, casa di riposo: open day il 2 ottobre

CAPRARA – Martedì 2 ottobre, il giorno della festa dei nonni, la casa di riposo di Caprara si apre alle visite: un Open Day per sottolineare l’arrivo della gestione Insieme Social Coop e intitolare il centro residenziale polivalente “Villa Acerbo”, e mandare così in pensione il vecchio acronimo dell’Opera Nazionale per i Pensionati d’Italia con cui tutti indicano da anni la struttura. Non è stata scelta a caso la ricorrenza: come ha evidenziato il presidente della Insieme Social Coop Mario Delle Monache, l’approccio è considerare gli anziani nonne e nonni, e non vecchietti.

Anche per questo verranno coinvolti i bambini: alle 10.30 è in programma un recital di poesie degli alunni della scuola primaria di Caprara. Nel pomeriggio, dalle 16.30, la benedizione, il saluto delle autorità e la visita alla struttura, a partire dalle 17.30, che sarà seguita da un rinfresco. Delle Monache ha sottolineato i primi incoraggianti segnali registrati durante i primi giorni di gestione: da 24 ospiti il centro adesso ne ha 30.

“Questa è una struttura fondamentale per tutto il territorio di Spoltore” ricorda il l’assessore alle politiche sociali Carlo Cacciatore. “É necessario avviare una campagna pubblicitaria che inizia con l’open day ma continuerà in futuro, anche per far conoscere i nuovi servizi”. Insieme, infatti, ha intenzione di consentire anche soggiorni brevi e vuole partecipare ai progetti per il dopo di noi.