“Scollinando” domani a Villa Santa Maria

Domenica 30 settembre in programma la gara podistica 3° Memorial Lucio Pantalone

SPOLTORE (PE) – Villa Santa Maria si prepara per “Scollinando”, il 3° Memorial Lucio Pantalone organizzato dall’associazione La Villa, con il patrocinio del Comune di Spoltore, per il 30 settembre.

Si tratta di una gara podistica, valevole per il circuito “Corrilabruzzo”, accompagnata da eventi musicali, proposte gastronomiche e di intrattenimento. Previste attività anche i più piccoli e chi preferisce una passeggiata alla corsa. Il ritrovo è in via Garibaldi, alle ore 8.30.

La partenza è alle 9.15 per i bambini, che avranno così l’occasione di imitare i loro genitori nella buona pratica dello sport: alle 10.00 invece la gara podistica per gli adulti (13,5 km) e la passeggiata non competitiva (3,5 km).

La gara vale 40 punti per il circuito “Corrilabruzzo”.

Da Villa Santa Maria, il percorso raggiunge Spoltore capoluogo per poi tornare al punto di partenza passando per via del campo sportivo, via Santa Lucia, la zona industriale di Santa Teresa e via Torrette. Il passaggio della gara sarà segnalato dai mezzi ammiraglia che accompagneranno, a inizio e fine del gruppo, gli atleti: le strade di immissione alla gara saranno interdette al traffico al momento del passaggio degli atleti, per consentire lo svolgersi regolare della competizione e limitare le difficoltà al traffico.

Tutti avranno modo di apprezzare la bellezza del borgo e rigenerarsi a contatto con la natura ammirando il paesaggio di Villa Santa Maria. I Colli di Chieti e il massiccio della Maiella si offrono allo sguardo verso sud; a est, invece, c’è Spoltore capoluogo; a ovest Caprara d’Abruzzo e alcuni dei paesi che conducono alle vette del Gran Sasso.

La quota di iscrizione è di 7€ per la sezione competitiva, 5€ per quella non competitiva, 3€ per i ragazzi.

Agli iscritti un pacco gara tutto da scoprire: per gli adulti inoltre un panino con la porchetta, mentre i bambini riceveranno un gelato.

Per iscrizioni si può contattare la mail gianlucalufrano@libero.it (329.5635832), ma sarà possibile anche segnarsi direttamente sul posto la mattina dell’evento.