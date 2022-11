“La Pac che sarà”, incontro con gli imprenditori ad Avezzano

AVEZZANO – “La Pac che sarà: opportunità e cautele da conoscere” è il titolo del convegno promosso da Coldiretti L’Aquila in collaborazione con Covalpa e AMPP che si svolgerà lunedì 14 novembre alle 15.30 nella Sala Picchi del Palazzo della Regione (ex Arssa) in piazza Torlonia ad Avezzano. Un incontro, moderato dal direttore provinciale di Coldiretti L’Aquila Domenico Roselli, in cui si parlerà della nuova programmazione 2023-2027 dei fondi comunitari e delle novità introdotte con particolare attenzione alle specificità e agli indirizzi proposti dalla Regione Abruzzo e all’impatto che avranno su territorio, produzioni ed economia.

Sono previsti interventi di Marcello Di Pasquale, presidente dell’associazione Covalpa Abruzzo; Rodolfo Di Pasquale, presidente dell’associazione marsicana produttori di patate; Patrizio de Angelis responsabile regionale CAA Coldiretti con una relazione su “Obiettivi e cambiamenti tra sostegno di base ed ecosistemi nella Politica agricola comunitaria”; Luca Di Giandomenico, responsabile delle misure strutturali di Coldiretti Abruzzo, su “Misure e specificità della Regione Abruzzo nell’ambito del piano strategico della Pac” e conclusioni affidate al direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Roberto Rampazzo. Parteciperà anche l’assessore Emanuele Imprudente.

“Siamo in dirittura di arrivo della vecchia programmazione e iniziamo a presentare il prossimo futuro in un territorio a forte vocazione agricola – dice Domenico Roselli, Direttore Coldiretti L’Aquila – nell’incontro verranno illustrati i percorsi e i cambiamenti rispetto all’attuale scenario con particolare riferimento alle opportunità e le prospettive che si aprono alle aziende agricole”.