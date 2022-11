Viabilità Roseto Sud – Voltarrosto: al via le modifiche al traffico

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Rendere la viabilità più scorrevole, favorire il deflusso dei mezzi e garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni. Sono questi i principi alla base delle modifiche al traffico che l’Amministrazione di Roseto degli Abruzzi è pronta ad apportare nella zona di Roseto Sud e di Voltarrosto. Scelte che sono state condivise e approvate dai Consigli di Quartiere delle aree in questione prima di essere messe in campo.

La prima sostanziale modifica che sarà apportata a breve riguarda via Manzoni dove verrà istituito il senso unico da Sud verso Nord nel tratto tra via Campania e via Lazio. Per chi viene da Nord e diretto a Sud sarà disposto l’obbligo di girare verso via Lazio per poi proseguire verso via Puglie. Una decisione che permette anche di realizzare diversi stalli nel tratto in questione.

La seconda modifica, più sostanziosa, riguarda la zona di Voltarrosto dove sarà istituito il senso unico lungo viale Europa (in direzione Mare-Monti) a partire dall’incrocio con viale America. Arrivati al bivio con via Antonelli, poi, si dovrà per forza svoltare a sinistra per dirigersi verso la rotatoria lungo la Statale 150 dove è prevista l’uscita obbligatoria in direzione Montagna. Contestualmente, quindi, sarà istituito il divieto d’accesso dalla rotonda verso via Antonelli. Una inversione, quindi, del traffico rispetto a quanto disposto fino ad ora. Per coloro che provengono dall’interno attraverso la Statale, e che devono arrivare in zona, sarà necessario percorrere, più a valle, via Marconi e reinserirsi lungo viale Europa. Inoltre, nel vicino tratto denominato via Salara (parallela della Statale), che passa di fronte alla scuola di Voltarrosto, sarà istituito il divieto d’accesso a tutti i mezzi, in entrambe le direzioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi di lavoro, degli scuolabus, dei clienti delle attività commerciali e dei residenti che abitano nella via. Le modifiche entreranno in vigore una volta emanata l’Ordinanza del Comandante della Polizia Municipale.

“Si tratta di modifiche che avevamo già annunciato in campagna elettorale – affermano il Sindaco Mario Nugnes e la Consigliera delegata alla Viabilità Valentina Vannucci – ma quello che ci piace sottolineare è che abbiamo subito messo in atto le richieste che ci sono pervenute dai Consigli di Quartiere e Frazione dopo un confronto con essi. Una dimostrazione della propensione all’ascolto da parte della nostra Amministrazione, soprattutto quando le istanze puntano al miglioramento della vita quotidiana di tutti i cittadini. A motivare le modifiche che riguardano Voltarrosto ci sono anche questioni di sicurezza dettate dalla presenza di una scuola nell’area. Va avanti il nostro lavoro che punta a rendere Roseto una città più vivibile, anche per quel che riguarda il traffico, e che prosegue assieme all’impegno per favorire la mobilità sostenibile. Siamo pronti, ovviamente, a monitorare la situazione per valutare il funzionamento di queste modifiche e a portare cambiamenti o migliorie se sarà necessario”.