“Dall’Oriente lontano”, itinerario per conoscere l’antico patrono di Giulianova

GIULIANOVA – In occasione dei festeggiamenti del Santo patrono previsti per domenica 20 novembre nel centro storico di Giulianova, il Polo Museale Civico accompagnerà i visitatori in un itinerario storico e artistico sulle tracce del culto millenario di San Flaviano, patriarca di Costantinopoli e martire. Il percorso prenderà vita dal Museo civico archeologico “Torrione La Rocca” in via del Popolo alle15.30, per terminare nel Duomo dove si potrà ammirare lo scrigno reliquiario del Santo. E’ prevista la partecipazione con biglietto dei musei civici (3 euro intero/2 euro ridotto), che deve essere prenotata entro sabato 19 novembre chiamando il numero 0858021290 o scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it.

