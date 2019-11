La Notte Magica a Pescara, novità e programma 2019

Si svolgerà dal 15 al 17 novembre 2019 presso il Teatro Flaiano la 31ma edizione della manifestazione che porterà in città artisti e illusionisti internazionali provenienti da tutta Italia

PESCARA – Anche quest’anno, dal 15 al 17 novembre 2019, nella prestigiosa e storica location del Teatro Flaiano di Pescara si accenderanno i riflettori su “La Notte Magica”. Giunta alla 31^ edizione, la manifestazione, nata dalla volontà di Ivo Farinaccia, maestro e produttore di infinite idee per il mondo magico, porterà in città artisti e illusionisti internazionali provenienti da tutta Italia.

“In un momento storico in cui fluidità e fragilità dei rapporti umani sono minati dall’uso spesso esasperato della tecnologia e dei canali social, la chiara volontà di ritrovarsi tra vecchi e nuovi amici rappresenta il primo obiettivo dell’evento pescarese” dichiara Ivo Farinaccia, patron e artefice dal 1988 di questo storico appuntamento nato con l’intento di essere il trampolino di lancio per l’esibizione dei soci del Club Magico Abruzzese. Nel tempo la manifestazione ha conquistato popolarità e credibilità a livello nazionale così da ospitare numerosi e validi artisti quali Vittorio Balli, Aldo Colombini, Alexander, Tony Binarelli e da ultimo, nell’edizione 2018, Silvan, icona della magia riconosciuta a livello mondiale.

Quest’anno, con una veste grafica accattivante e circense, la manifestazione ospiterà Martin, illusionista italiano di stile ed eleganza assoluta con una carriera professionale spesa tra teatri e navi da crociera di lusso di tutto il mondo, Antonio Fumarola, giovane e affermata promessa a livello internazionale formato e prodotto da Ottavio Belli (un allievo , tra i tanti, di Ivo Farinaccia n.d.r.). E poi Yuri Illusionist, Simuan, I Borealis (divertente coppia magica italo-russa nella vita e sulla scena), Mago Maraldo, con effetti divertenti e colorati che divertono soprattutto il pubblico più giovane, Mago Cofano, emergente artista stralunato con le sue magie che accadono quasi per caso, vincitore del Premio della critica al Festival del Cabaret 2019 di Martinafranca.

Non solo magic show a “La Notte Magica”, ma anche conferenze per addetti ai lavori con Martin e Mago Maraldo e fiere magiche per avvicinare anche i più timidi appassionati a questa Arte che, vale la pena di ricordare, abbraccia un’ampia gamma di manifestazioni creative quali il teatro, la dizione, la psicologia, il contatto con il pubblico, il cinema. Molto attesa l’originale conferenza/spettacolo “Touchless-The show” di Gianluigi Sordellini che, senza mai toccare il mazzo di carte tenuto dagli spettatori, produce una serie inspiegabile di effetti come ritrovare una carta scelta a caso e mescolata e persa nel mazzo dagli stessi spettatori. Altra originale conferenza è quella dedicata alla “Bizzarre magik” di Stefano Paiusco, una evoluzione della magia i cui esperimenti portano lo spettatore ad assistere e vivere esperienze suggestive e misteriose, in cui si ricreano ambientazioni sceniche che lasciano immaginare gabinetti alchemici e laboratori di alta magia, al limite del soprannaturale e del fantasy.

L’album dei ricordi fotografici della manifestazione avrà uno spazio esclusivo curato da Pietro Nissi, nato da genitori abruzzesi e autore di originali “Cartoline da collezione” a tema dedicate ai personaggi, ai luoghi ed agli eventi che hanno fatto la storia dell’Illusionismo italiano, non ultimo il recente Congresso Magico Centro Italia di Tagliacozzo (AQ), durante il quale proprio a Nissi e Farinaccia è stato conferito il Premio alla carriera 2019, per l’impegno e la creatività espressa nei loro rispettivi ambiti professionali.