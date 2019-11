Vega Jones a Pescara, domani firmacopie alla Feltrinelli

Martedì 12 novembre alle 18.30 tappa abruzzese del rapper italiano alla scoperta del suo nuovo album “La bella musica” uscito lo scorso 8 novembre

PESCARA – Martedì 12 novembre 2019 alle 18.30 ospite della Libreria La Feltrinelli di Pescara sarà Vega Jones. Lo scorso 8 novembre è uscito “La Bella Musica” (Sony Music/RCA), il nuovo disco. Nella tappa pescarese del Tour Instore dunque ci sarà il rapper incontrerà i fan e firma copie del suo ultimo album. Ricordiamo che per avere accesso prioritario al firma copie è necessario acquistare il CD alla Feltrinelli del CC Le Barche e ritirare il pass. 1 pass per ogni CD acquistato, fino ad esaurimento, ingresso libero.

Questo nuovo progetto discografico rispecchia l’anima dell’artista, i temi che da sempre lo hanno contraddistinto prendono forma all’interno del disco. Il predominio della sfera sociale, il riscatto, il rapporto con i fan e la voglia di emergere incalzano a più riprese tra le nuove tracce.

Il titolo del disco porta con sè molti significati, in primis la purezza, quella della musica scritta e suonata per passione, quella che ascolti anche in camera da solo, senza aver bisogno di altro. La musica che ti permette di sognare e di crescere qualunque sia la tua situazione, quella che ti permette di viaggiare con la mente e che ti trasporta in luoghi lontani e vicini.

ALLA SCOPERTA DE “LA BELLA MUSICA”

“La Bella Musica” contiene 13 brani inediti che segnano una linea di demarcazione nel percorso di Vegas Jones, dopo il successo con “Bellaria” e il repack “Bellaria: Gran Turismo”, l’artista si presenta sotto una nuova forma e con sonorità diverse e innovative. Il brano “Puertosol” (di seguito il video), pubblicato a luglio 2019, ha fatto da ponte nel passaggio tra il passato e il presente con l’approdo al nuovo disco.



L’album contiene brani come “Crème de la crème”, che entra a gamba tesa con rime incalzanti che spingono sul beat a 128 bpm, “Follia del Mattino” con la produzione di Merk & Kremont, un particolare mix di sonorità che richiamano in sottofondo i ritmi caraibici intrecciati al battito della periferia.

Il disco contiene un unico feat. con Fabri Fibra, sul brano “Presidenziale”, un testo che si rifà a uno slang tutto americano. Su questa canzone le voci dei due artisti si incastrano su un beat elettronico di Boston George e Joe Vain.

Per la creazione dell’album Vegas Jones si è avvalso dei suoi produttori storici come Boston George, Joe Vain, Kid Caesar e Andry The Hitmaker, a questi si aggiunge una speciale collaborazione con Merk & Kremont sulla produzione del brano “Follia del Mattino”.

TOUR INSTORE DI VEGA JONES – TUTTE LE DATE

Varese (8.11), Monza (8.11), Milano (9.11), Como (9.11), Padova (10.11), Mestre-Venezia (10.11), Roma (11.11), Frosinone (11.11), Senigallia (12.11), Pescara (12.11), Napoli (13.11), Salerno (13.11), Cagliari (14.11), Bari (15.11), Lecce (15.11), Bologna (16.11), Palermo (18.11), Messina (19.11), Catania (19.11), Firenze (20.11), Lucca (20.11), Genova (21.11), Torino (21.11).

Vegas Jones ha collaborato con artisti del calibro di One Republic, Gemitaiz, Maneskin, Emis Killa, Madman, Baby K, Jake La Furia, Guè Pequeno, Nitro e Nayt. L’artista di Cinisello ha collezionato milioni di stream con i suoi ultimi brani, a novembre 2018 è uscito “Bellaria: Gran Turismo”, repack del fortunato disco “Bellaria”, con 7 tracce inedite tra cui “Pelle D’Oca” e “1000 Domande” per un totale di oltre 18 milioni di stream.

Il singolo “Malibu”, certificato doppio Disco di Platino, ha raggiunto oltre 62 milioni di stream e più di 48 milioni di views su YouTube.

TRACKLIST DI LA BELLA MUSICA

DM (prod. Boston George & Joe Vain) CRÈME DE LA CRÈME (prod. Boston George & Joe Vain) PRESIDENZIALE feat FABRI FIBRA (prod. Boston George & Joe Vain) SE PIOVE GRANDINA (prod. Boston George & Joe Vain) FOLLIA DEL MATTINO (prod. Merk &Kremont, Boston George & Joe Vain) SOLIDO (prod. Boston George & Joe Vain) TODAY ( prod. Boston George & Joe Vain) PALMA & CEMENTO (prod. Kid Caesar & Boston Geroge & Joe Vain) PENTHOUSE (prod. Boston George & Joe Vain) BABY GIRL (prod. Andry The Hitmaker) SETTEBELLO (prod. Boston George & Joe Vain) SUPERCAR (prod. Andry The Hitmaker) LA BELLA MUSICA (prod. Boston George & Joe Vain) PUERTOSOL (prod. Boston George)