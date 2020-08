“Io, Daniel Blake”, il film a Chieti il 22 agosto (trama e trailer)

Per Reading in carta libera alle 21 al Tempietto Santa Maria del Tricalle il film Palma d’oro al festival di Cannes 2016

CHIETI – Ha ripreso nel Tempietto del Tricalle a Chieti, il progetto di Voci di dentro “In Carta Libera”, progetto finanziato dalla Regione Abruzzo. In accordo con Fai Chieti e con Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Abruzzo, nel giardino della chiesetta, Laboratori – Reading pubblici – Cineforum.

Ieri 21 Agosto si sono svolti Laboratori Voci di dentro – progetto in carta libera mentre questa sera sabato 22 agosto ore 21 – Reading in carta libera – film “Io, Daniel Blake” di K. Loach (Vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2016) . Storia di burocrazia e diritti violati.

TRAMA

Per la prima volta nella sua vita, Daniel Blake, un falegname di New Castle di 59 anni, è costretto a chiedere un sussidio statale in seguito a una grave crisi cardiaca. Il suo medico gli ha proibito di lavorare, ma a causa di incredibili incongruenze burocratiche si trova nell’assurda condizione di dover comunque cercare lavoro – pena una severa sanzione – mentre aspetta che venga approvata la sua richiesta di indennità per malattia. Durante una delle sue visite regolari al centro per l’impiego, Daniel incontra Katie, giovane madre single di due figli piccoli che non riesce a trovare lavoro. Entrambi stretti nella morsa delle aberrazioni amministrative della Gran Bretagna di oggi, Daniel e Katie stringono un legame di amicizia speciale, cercando come possono di aiutarsi e darsi coraggio mentre tutto sembra beffardamente complicato.

TRAILER

Ingresso gratuito, prenotazione dei posti obbligatoria. Scrivere a voci@vocididentro.it