Uccio De Santis a Pescara con “Non ci resta che ridere”: ecco quando

Lo spettacolo di beneficenza “Non ci resta che ridere” di domani al Teatro D’Annunzio di Pescara a favore del Centro Regionale di Malattie Rare

PESCARA – Se ridere è la migliore medicina ad ogni malattia ciò sarà ancor più vero domani. Al Teatro D’Annunzio di Pescara infatti dalle ore 21:15 lo spettacolo di Uccio De Santis “Non ci resta che ridere – Vi racconto il mio Mudù”. Lo spettacolo rispetta rigidamente le normative di sicurezza anticovid circa distanziamento e misure igieniche e parte del ricavato sarà devoluto al Centro Regionale di Malattie Rare dell’ospedale di Pescara per creare uno spazio per bambini e neomamme che allattano. Si intenderà costruire un ambiente più sereno e confortevole con del mobilio come fasciatoio, poltrona per allattamento e una libreria con libri e giochi per intrattenere i pazienti più piccoli.

Insomma, risate assicurate con il comico pugliese Uccio De Santis “Non ci resta che ridere”. Restano pochi biglietti disponibili sul circuito ciaotickets e direttamente domani al botteghino dalle ore 17.30.

Uccio De Santis, con la sua simpatia irresistibile e coinvolgente, durante i suoi spettacoli, interagisce con il pubblico, vero cavallo di battaglia dell’artista pugliese riempiendo sistematicamente le piazze e i teatri pugliesi in molte occasioni, indiscutibile termometro di gradimento della sua personalità portando in scena un viaggio attraverso gag, un mix esplosivo di monologhi e racconti di vita vissuta che hanno fatto la storia del programma comico “Mudù”, raccolta di sketch comici, di cui lui stesso è autore e che registra ampi e meritati successi di pubblico, diventando appuntamento fisso del pre-serale e raccogliendo record di ascolti e ampi e meritati successi di pubblico in Tv e sul Web, varcando così anche i confini dell’Italia.

Numerose sono le sue apparizioni in film nazionali, fiction e programmi tv: Le barzellette, regia di Carlo Vanzina (2004), Natale con chi vuoi, regia di Vito Cea (2009), Non me lo dire, regia di Vito Cea (2012), La matricola, regia di Nicola Conversa (2014), Effetti indesiderati, regia di Claudio Insegno (2015), Io che amo solo te, regia di Marco Ponti (2015), Belli di papà, regia di Guido Chiesa (2015), Loro chi?, regia di Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci (2015), Mi rifaccio il trullo, regia di Vito Cea (2016), La cena di Natale, regia di Marco Ponti (2016), Natale a Londra – Dio salvi la regina, regia di Volfango De Biasi (2016); La sai l’ultima? (1998 – 1999 – 2000) – Canale 5, Il Giudice Mastrangelo (2005) – Canale 5, Stasera mi butto (2007) – Rai 1, Volami nel cuore (2008) – Rai 1, Rex (2014) – Rai 2, Un medico in famiglia (2016) – Rai 1.