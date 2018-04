Pescara, blitz delle Forze dell’Ordine in via della Portella

Lo rende noto il consigliere regionale M5S Pettinari che sottolinea la necessità di continuare il monitoraggio delle zone a rischio

PESCARA – “Siamo soddisfatti dell’operazione compiuta questa mattina all’interno di alcune abitazioni, occupate abusivamente o senza titolo, in via della Portella(zona via Rigopiano a Pescara). Un appello, quello del M5S, che ha trovato risconto nella pronta azione del Prefetto che ringraziamo di cuore. E’ questo un esempio di sinergia produttiva tra forze dell’ordine e politica che ha come bene ultimo la tutela della legalità e dei cittadini onesti”.

Ad affermarlo è il consigliere regionale Domenico Pettinari che proprio pochi giorni fa aveva incontrato il Prefetto per portare la voce dei cittadini di alcune zone periferiche pescaresi, ostaggio dell’incuria e della criminalità dovuta ad alcuni abitanti abusivi nelle case di edilizia residenziale pubblica e oggi oggetto di un blitz di forze dell’ordine che ha portato alla luce situazioni di estrema illegalità.

“Questo è un primo passo importante a cui ci auguriamo che segua una costante operazione di monitoraggio. Aumentare l’organico delle forze dell’ordine, così da permettere posti fissi di polizia nelle zone più a rischio per non estinguere l’intervento in blitz isolati, e l’approvazione della legge per la legalità che abbiamo presentato in consiglio regionale, potrebbe davvero riscrivere la storia delle periferie delle nostre città” conclude Domenico Pettinari.