Incendio di via Marzabotto, revoca parziale dell’ordinanza

GIULIANOVA – Il sindaco Jwan Costantini ha firmato ieri, 15 giugno 2021, la revoca parziale dell’ordinanza sindacale n.114, che disponeva disposizioni urgenti che i cittadini dovevano adottare nel raggio di 1 km dall’area interessata dall’incendio in via Marzabotto, per la tutela della salute pubblica.

Tali disposizioni sono state revocate, con l’eccezione dell’interdizione dell’uso ed accesso del fabbricato interessato dall’incendio, fino a verifica e attestazione della stabilità e sicurezza dell’edificio.