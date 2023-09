Academy L’Aquila – Lisciani Teramo C5 0-4: il racconto del match

La Lisciani Teramo espugna L’Aquila 4-0 nel match ritorno e conquista le final eight di Coppa Italia dove sabato prossimo affronterà il Minerva

L’AQUILA – Seconda netta affermazione della Lisciani Teramo in Coppa Italia contro l’Academy L’Aquila, passaggio del turno in cassaforte e un chiaro, forte segnale al campionato di Serie C1 che partirà tra una settimana. In casa dei rossoblù aquilani, la truppa di mister Walter Di Domenico la spunta 4-0, bissando il 3-0 dell’andata, senza subire gol e facendo vedere un ritmo esaltante. Match di ritorno messo subito in discesa dopo 140 secondi dal fischio iniziale con la firma d’autore di Giammarco Di Blasio, bravo a sfruttare un inserimento dalla sinistra verso il centro dell’area su un pallone proveniente dal lato opposto.

Il raddoppio, sempre nel primo tempo, è ad opera di Fabiano Compagnoni con un tocco da posizione ravvicinata. Nella ripresa tocca ai fratelli Benigni. Prima Federico manda nel sette dal limite con un colpo da biliardo, poi Alessandro finalizza un ottimo gioco in velocità in ripartenza impostato da Galanti chiudendo a rete a portiere battuto. Ottima la tenuta difensiva, sia per le poche concrete occasioni concesse sia per l’attenta gara di Fredducci tra i pali. Testa, ora, al campionato. Sabato la Lisciani Teramo farà visita all’ostico Minerva e si lancerà definitivamente in questa avventurosa stagione, la cui alba è più che promettente.