“Il lungo inverno invincibile”, Silvia Tufano a Chieti presenta il libro

CHIETI – Mercoledì 22 luglio alle ore 21,00 nella Villa Comunale di Chieti, Silvia Tufano presenterà il suo nuovo romanzo, “Il lungo inverno invincibile” edito da Scatole Parlanti, dialogando con la scrittrice Cristina Mosca e il noto sceneggiatore televisivo e scrittore Salvatore Basile. L’evento, parte della prestigiosa kermesse letteraria “Autori in piazza”, affronterà, dunque, la nuova fatica letteraria di Silvia Tufano che tante recensioni hanno già definito come un’opera avanguardista in grado di coniugare i più delicati temi dell’intima condizione umana degli “invisibili” con quelli della più visionaria fantasia, a metà tra pseudo realismo e dimensione onirica.

Il romanzo parte dal primo incontro tra i due protagonisti che non avviene in uno scenario idilliaco; malgrado ciò, il giovanissimo Bob capisce subito di trovarsi di fronte a un bambino speciale, Robert. Il legame tra i due risulta subito palpabile e indissolubile, ma un lungo inverno – metaforico e non solo climatico – spinge il loro cammino su due percorsi paralleli. Le loro unicità e le loro storie si fondono in un vortice di affetto, amicizia e surrealismo, in una dimensione spazio-temporale senza limiti e oltre il tempo. Quanto di quello che avranno vissuto insieme, però, sarà realmente accaduto e quanto, invece, soltanto immaginato?

L’autrice, Silvia Tufano, è una pedagogista specializzata nel recupero del disagio sociale. Ha trascorso gran parte della sua esistenza a Napoli e provincia, dove ha lavorato a fianco degli ultimi e degli invisibili. Tra i suoi precedenti lavori figurano la raccolta di racconti brevi “Il sole sorge a est” (Aletti Editore, 2014) e il romanzo “La pioggia si può bere”. Si è aggiudicata quattordici premi letterari in Italia e all’estero. Artista poliedrica, è conosciuta anche negli Stati Uniti, con cui intrattiene rapporti lavorativi costanti dal 2016.

Appuntamento, dunque, alla Villa Comunale di Chieti mercoledì 22 luglio alle 21,00 con Silvia Tufano che, insieme a Cristina Mosca e a Salvatore Basile, arricchirà la manifestazione “Autori in piazza” di una pluralità di spunti e contributi letterari da non perdere.