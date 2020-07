Sotto le stelle del Cinema, la rassegna a Pescara: il programma

Una programmazione imbastita dall’EMP Ente manifestazioni pescaresi, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura. Il calendario completo dei film in programmazione al Teatro D’Annunzio

PESCARA – Dopo l’anteprima di Bohemian Rapsody (proiettato lo scorso 14 luglio), tornano i film a cielo aperto: dal 20 luglio al 9 agosto il D’Annunzio ospiterà sedici proiezioni di cui molte gratuite (fino ad esaurimento posti). L’iniziativa si intitola Sotto le stelle del Cinema.

L’EMP – Ente manifestazioni pescaresi e l’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara infatti, sono lieti di invitare i cittadino nell’anfiteatro cittadino ch eper l’occasione si trasforma in un’arena cinematografica all’aperto, punto di incontro e confronto, non solo per appassionati, ma per quanti vorranno passare una serata in compagnia.

L’obiettivo è chiaro: garantire, in un momento così difficile, la creazione di un polo attrattivo estivo, all’insegna della qualità e della condivisione. Svago, ricreazione culturale e aggregazione sociale sono le parole-chiave dell’iniziativa.

Questa programmazione cinematografica prova a rispondere ad una lacuna pluriennale, ed è volta a favorire la partecipazione di un vasto pubblico (seppur nel rispetto delle limitazioni vigenti in tema di Corona virus).

Le proiezioni godranno di un impianto di ultima generazione e lo schermo verrà montato e smontato di volta in volta per lasciare il palcoscenico libero in occasione degli spettacoli dal vivo.

L’offerta presenta un mix di film gratuiti e a pagamento (a soli 2 e 5 euro).

Questo il calendario completo:

20 luglio Richard Jewell (ingresso libero), 26 luglio Tutta un’altra vita (ingresso libero), 27 luglio Jojo Rabbit (a pagamento), 28 e 29 luglio Gli anni più belli (a pagamento), 30 luglio Jumanji: the next level (2 euro) e 31 luglio Cena con delitto. Poi ad agosto, ci sarà una proiezione per ogni sera, dall’1 al 9:

Favolacce (5 euro), Trolls world tour (5 euro), Dunkirk (gratuito), Mio fratello rincorre i dinosauri (2 euro), Ennio Morricone: la migliore offerta (gratuito), Odio l’Estate (5 euro), Tutto il mio folle amore (gratuito), Joker e Dolittle (5 euro).

Anche per i film gratuiti è necessario un biglietto di ingresso (fino ad esaurimento posti), che potrà essere ritirato nella nuova biglietteria esterna al teatro, lungomare Colombo 122 dalle 17 in poi. Apertura cancelli ore 20.30.

Per i film a pagamento invece, i titoli di ingresso potranno essere acquistati sul sito www.multicinema.it o in biglietteria a apartire dalle ore 19. Apertura cancelli 20.30.