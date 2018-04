Il film “Il Cratere” a Pescara: da oggi al Cinema Massimo

PESCARA – Dopo aver trionfato per ben due volte al Festival Del Documentario D’abruzzo – Primo Internazionale Emilio Lopez con i loro documentari, i due autori, Silvia Luzi e Luca Bellino, tornano in città con il loro primo film di finzione. La pellicola che i registi stanno portando in tutto il mondo sarà infatti in cartellone al Cinema Multisala Massimo da giovedì 26 Aprile.

Considerato tra i film più interessanti passati alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, Il Cratere ha poi trionfato nel principale festival asiatico, il Tokyo International Film Festival, vincendo lo Special Jury Prize, unico film italiano della storia ad aver conseguito questo risultato.

TRAILER



”Siamo molto felici di portare ”Il Cratere” a Pescara – dichiarano Luzi e Bellino – proprio in questa città infatti siamo stati accolti sempre con grande affetto, vincendo per ben due volte il Festival Internazionale del Documentario D’Abruzzo con i nostri precedenti lavori. Tornare al cinema con il nostro primo film di finzione è una bellissima sfida”.

Il Cratere racconta il rapporto travagliato di un’adolescente e suo padre, un venditore di peluche che vede nel talento della figlia una speranza di riscatto sociale. Gli attori Sharon e Rosario Caroccia, padre e figlia anche nella realtà, non avevano mai recitato prima e sono stati acclamati dalla critica nazionale e internazionale per la loro performance ritenuta ”un’impresa tecnicamente impressionante”.

