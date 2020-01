L’Aquila, a La Casa del Teatro replica de Il Dottore e lo specialista

Visto il sold out di prenotazioni e lo straordinario successo l’Associazione I Guastafeste ha comunicato che la replica sarà il 30 gennaio

L’AQUILA – “Replica straordinaria Giovedì 30 gennaio alle ore 21.OO al Teatro Studio “La Casa del Teatro” per “IL DOTTORE E LO SPECIALISTA…METAFORA DI UN DISASTRO” monologo scritto e interpretato da Marco Valeri. Visto il sold out di prenotazioni e lo straordinario successo, l’Associazione Culturale I Guastafeste comunica la nuova data del tutto eccezionale prevedendo inoltre uno sconto per coloro che hanno abbonamenti ad altre stagioni teatrali. Vi invitiamo a partecipare numerosi prima che lo spettacolo a Febbraio approdi a Roma!!!

Per info e prenotazioni: 328/0822365 – 329/6777332

Il costo del biglietto: intero € 8.00, ridotto €6.00 per i Soci ARCI, ragazzi fino a 13 anni e per chi ha abbonamenti in altre stagioni teatrali.”

“… per fortuna che c’è Mario – dico io- che poveretto ha una malattia che sono in pochi ad averla, ma chi ce l’ha soffre, soffre parecchio. Mario ha una malattia che è la malattia del secolo: Mario ha la memoria!”

“Il Dottore e Lo Specialista…Metafora di un Disastro”, è un monologo di e con Marco Valeri, in cui la scrittura teatrale, seppur ricca di caratteristiche legate al teatro civile, si struttura nell’incedere di un racconto metaforico. Attraverso la rappresentazione delle vicende mediche di un uomo lo spettacolo parla del prendersi cura in modo intelligente e preventivo degli uomini come delle città e della superficialità con la quale chi non corre rischi potrebbe rapportarsi con chi vive difficoltà o drammi improvvisi. Nel testo c’è un forte legame fra i disastri e l’incuria, l’indifferenza o gli interessi di terzi e quello che emerge è il ritrovarsi soli nella vastità di eventi collettivi. La narrazione attraversa tematiche specifiche e puntuali che hanno a che fare con l’agire umano e con eventi drammatici che hanno caratterizzato non solo la città de L’Aquila ma anche altre zone del nostro “Bel Paese”. È un lavoro narrativo studiato con la consapevolezza che attraverso un’operazione di metaforizzazione lo spettatore è stimolato ad identificarvisi fino a sentire emozioni che in altro modo risulterebbero distanti.