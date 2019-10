“Il 4 novembre, ieri e oggi”, conferenza per gli studenti a Pescara

Un evento proposto dal Gen. D. (ris) Leonardo Prizzi in vista del 4 novembre, giorno della Celebrazione Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

PESCARA – In vista delle celebrazioni del 4 novembre – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate – che si svolgeranno nella città di Pescara, il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Marcello Antonelli, d’intesa con l’Ass. alla Cultura, Dott.ssa Mariarita Paoni Sacconi, hanno accolto la proposta del Gen. D. (ris.) Leonardo Prizzi, già Comandante del C. M. E. “Abruzzo” e collaboratore dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito per le attività di commemorazione della 1^ Guerra Mondiale in Abruzzo, di effettuare una conferenza a favore degli studenti degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, avente per tema “Il 4 novembre, ieri e oggi”.

La conferenza si ripromette di evidenziare quanto fatto dalle nostre Forze Armate, e dagli Abruzzesi in esse inquadrati, per il compimento del nostro Risorgimento, il ruolo di netto spicco avuto dall’Italia per la conclusione, nel teatro di guerra europeo, di quel conflitto e il rilevante significato etico che questa ricorrenza riveste per gli Italiani di oggi.

La conferenza verrà sviluppata giovedì 31 ottobre 2019, dalle 10.00 alle 12.00, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara.

All’evento sarà presente, oltre alle citate Autorità, il Sindaco della Città. La partecipazione alla conferenza, ancorché dedicata agli studenti, è aperta a tutti i cittadini.