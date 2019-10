Convegno ATSC Agenti Teramo Senza Confini, il report

TERAMO – Lunedì 28 ottobre, al Blu Palace Business Center di Mosciano Sant’Angelo, si è tenuto il convegno “Il tuo futuro domani fra ENASARCO, INPS e FONDI PENSIONE” organizzato da ATSC Agenti Teramo Senza Confini per il “Mese dell’Educazione Finanziaria”. L’evento ha avuto un notevole riscontro di pubblico ed era fruibile anche in diretta streaming per tutti gli agenti di commercio e consulenti finanziari collegati da ogni parte d’Italia.

L’incontro è stato coordinato dal Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e Delegato Assemblea Enasarco, dalla Dottoressa Orietta Di Giuseppe, Consulente Finanziario certificato €fpa e dal Dottor Giustino Di Dalmazio, Consulente Finanziario.

«È il secondo anno che il Ministero dell’Economia e delle Finanze organizza il mese dell’Educazione Finanziaria. E, per la prima volta, noi di ATSC, insieme al Dottor Giustino Di Dalmazio e la Dottoressa Orietta Di Giuseppe, ci siamo incontrati e abbiamo ideato questo progetto, per offrire informazioni su tutto quello che riguarda, appunto, l’educazione finanziaria – ha spiegato il Dottor Damiani –. Noi abbiamo deciso di aderire per parlare di pensione complementare. Questo perché, In un mondo senza incertezza, se perfettamente razionale, il lavoratore è in grado di quantificare le necessità future e quindi di risparmiare a sufficienza. Ma nella realtà la maggior parte degli individui sottostima le necessità della vita anziana, o se ne disinteressa, in quanto si tratta di un problema lontano nel tempo».

Molti gli argomenti trattati durante il convegno, tra cui: la nuova normativa della previdenza Enasarco, dalla pensione integrativa alla rendita contributiva per agenti di commercio e consulenti finanziari illustrata dal Dottor Damiani; la pensione INPS – nuove idee di pensionati alla luce delle riforme e della nuova demografia e come controllare la propria posizione personale, oggetto dell’intervento della Dottoressa Orietta Di Giuseppe; il fondo pensione e i suoi vantaggi fiscali, argomento illustrato dal Dottor Giustino Di Dalmazio.

Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” è alla sua seconda edizione ed è organizzato dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica. Gli eventi informativi, gratuiti e aperti al pubblico, si terranno dal 1 al 31 Ottobre 2019, in tutta Italia, con l’intento di accrescere le conoscenze di base sulla gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.