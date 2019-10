Pescara, individuazione proposte attività rivolte agli alunni 2019-2020

PESCARA – L’Amministrazione Comunale, in attuazione a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 567/1996 e s.m.i. “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, intende offrire alle scuole proposte progettuali educative ad integrazione del Piano dell’Offerta Formativa 2019/2020, con specifiche tematiche già condivise con le Istituzioni scolastiche, che diano agli studenti la consapevolezza che tutti questi momenti integrano il loro percorso formativo, in quanto concretizzano e rendono operative le conoscenze;

Le aree tematiche sono state individuate in collaborazione con i vari Istituti Comprensivi della città e sono le seguenti:

educazione alla sostenibilità

educazione ambientale

educazione alimentare

educazione emozionale

laboratori musicali

laboratori di teatro

mediazione culturale

sportello psicologico per gli studenti e le famiglie

sport

Al fine di reperire le proposte progettuali più attinenti alle necessità dell’Amministrazione e a quelle delle Istituzioni scolastiche beneficiarie, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, da soggetti/operatori ritenuti idonei ed in possesso di adeguata qualificazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, potenzialità e trasparenza, è stato predisposto un Avviso Pubblico che contiene i criteri di selezione e la modulistica necessaria per la selezione di proposte progettuali in linea con le specifiche tematiche già condivise con le Istituzioni scolastiche;

Le istanze, debitamente compilate secondo quanto indicato nell’Avviso Pubblico, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pescara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 novembre 2019, indirizzata al Settore Promozione della Città – Servizio Sistema Educativo Integrato, Refezioni e Trasporto – Piazza Italia 1 – 65121 Pescara, recante il seguente oggetto:

“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, STATALI E PARITARIE DEL COMUNE DI PESCARA, PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020”