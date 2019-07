I Guardiani delle Nuvole per “il Fiume e la Memoria” a Pescara

Nello spettacolo del 16 luglio, dopo la performance dell’incontenibile Federico Perrotta, divertentissimo fuori programma con Piero Mazzocchetti

PESCARA – Il festival “il fiume e la memoria” prosegue la sua programmazione dopo la performance dell’incontenibile Federico Perrotta che ha debuttato con il suo “Via col vecchio”, in Anteprima Nazionale lo scorso martedì 16 Luglio. Da segnalare la graditissima sorpresa del tenore Piero Mazzocchetti che, intervenuto in qualità di spettatore al debutto dell’amico performer, è stato sorpreso dallo stesso Perrotta e coinvolto inizialmente per un semplice saluto si è ritrovato a vivere un divertentissimo fuori programma (foto di seguito), improvvisando un buffo duetto sulle note del celebre “vincerò” del pucciniano “Nessun dorma”.

PROGRAMMAZIONE DI GIOVEDÍ 18 LUGLIO

Dopo la proiezione di “Ne parliamo lunedì”, prosegue domani Giovedì 18 Luglio con la proiezione alle 21.15 a Largo dei Frentani del film “Guardiani delle Nuvole” l’omaggio dedicato alla cinematografia del regista abruzzese.

“Tengo davvero molto – dichiara Milo Vallone, direttore artistico del festival – a questo appuntamento che ho fortemente voluto sia per l’omaggio alla cinematografia di Odorisio e sia per la proiezione di questo film in particolare. “Guardiani delle nuvole” oltre ad essere un film davvero bello, rappresenta un vero e proprio caso della cinematografia italiana. Malgrado la sua forza, il cast realmente stellare e i premi vinti, è incappato in uno strano corto circuito dell’industria cinematografica e, ancora oggi, a 15 anni dalla sua lavorazione, non ha mai trovato distribuzione nelle sale.Resta così un’opera di alto spessore artistico e culturale della quale il pubblico però non ha mai potuto godere. Ho voluto questa proiezione, alla presenza dell’autore – conclude Vallone – anche per capire cosa sia realmente successo e per quale motivo un gioiello così debba subire la mortificazione di restare in polverosi depositi anziché essere mostrato al pubblico”.

Giovedì 18 Luglio

Ore 21.15, Largo dei Frentani

Omaggio a Luciano Odorisio.

Proiezione del film “Guardiani delle nuvole” di Luciano Odorisio.

Tratto dall’omonimo romanzo di Angelo Cannavacciuolo.

Con Alessandro Gassman, Anna Galiena, Claudia Gerini, Leo Gullotta, Franco Nero, Sergio Assisi.

Colonna sonora: Ennio Morricone.

Interverrà alla proiezione: Luciano Odorisio.

TRAMA

In un piccolo paese alle porte di Napoli, nel 1962, il pastore Batino, ultimo rappresentante di una categoria quasi estinta, cerca di rintracciare il ragionier La Rocca, dopo avergli pagato una tangente nella speranza, andata delusa, di ottenere un posto di lavoro. Il viaggio che deve intraprendere diviene occasione di riflessione sulla vita sua e dei suoi amici, molti dei quali sono emigrati in Argentina nella speranza di una vita migliore. Le angherie subite lo spingono ad assumere il compito di giustiziere finché non arriva a prendere coscienza del suo ruolo di vinto che rende vana anche la vendetta.

Il film ha vinto la Piramide d’oro, primo premio del Festival Internazionale del Cinema del Cairo, nel 2004. Questo film è riconosciuto come d’interesse culturale nazionale dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano.