Headin’Home e concerto dei Dago Red per CINEstatica il 2 agosto

PESCARA – CINEstatica, al porto turistico Marina di Pescara, propone un nuovo appuntamento per il 2 agosto. Alle 21.30 tornano sul palco i Dago Red: la band più blues d’Abruzzo si esibirà dal vivo al termine della proiezione di Headin’ Home, il film documentario che Silvio Laccetti dedica allo storico gruppo di Giuseppe Mascitelli. Qui il trailer: https://www.mymovies.it/film/2021/headinhome/ (Ingresso 2.50 euro).

Acclamata da pubblico e critica, l’opera di Di Iacovo al quale il film si ispira è stata ormai tradotto anche in inglese. Il romanzo colpisce per la capacità di alternare comico e tragico, grottesco e ironico e mescolare fumetti, musica, cinema pop, grandi romanzi del ‘900 e memorie personali. Scrittore e sceneggiatore televisivo (Rai Due), Di Iacovo ha pubblicato i romanzi Sushi Bar Sarajevo (2007),Tutti i poveri devono morire (2009), La sindrome dell’ira di Dio (2012), Labbra al neon (2013), Noi siamo la notte (2015) e saggi su Celati, Tondelli, la musica elettronica e la body art. Vincitore della Biennale dell’Europa e del Mediterraneo, è stato finalista al premio letterario Rai, La Giara. È stato assessore alla Cultura di Pescara con la giunta Alessandrini.

È fissata a lunedì 2 agosto alle 21.30 la proiezione di Headin’Home di Silvio Laccetti. I temi principali sono la lontananza da casa e il ritorno, a volte facile, a volte no. “In un viaggio lungo vent’anni – si legge nelle note di presentazione – si racconta la storia dei Dago Red, gruppo folk’n blues italiano che affonda le sue radici in Abruzzo, nella stessa terra che ha dato i natali a Jhon Fante, autore così amato dal gruppo. Una storia di emigrazione musicale tra esperienza e contaminazione, cultura e folclore, morte e rinascita”. Dopo il docu-film (ingresso 2.50 euro), la band protagonista si esibirà in un concerto dal vivo. Il pubblico di Estatica non perderà questa ghiotta occasione per riascoltare una delle sue band preferite. Anni di esperienze sui palchi, premi, sogni e fatica renderanno anche questo live un momento magico e trascinante, sospeso nel tempo, carico di energia.

CINEstatica chiuderà il cerchio dell’edizione 2021 venerdì 20 agosto con Il treno degli altipiani, di Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli (ingresso libero).