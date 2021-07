Ciclismo, due tricolori per il Team Go Fast nella Mediofondo

A Monte Urano Manuel Fedele ha conquistato il titolo italiano tra i master 2, Daniele Marrama Saccente tra i master 6

MONTE URANO – Due titoli tricolori e altrettanti podi di spessore. E’ stato il proficuo il bottino del comparto amatoriale del Team Go Fast al Campionato Italiano Mediofondo FCI andato in scena nelle Marche a Monte Urano.

Circa 200 gli atleti complessivamente in gara su un percorso unico di 80,5 chilometri dove le prime due posizioni sono state monopolizzate da Vincenzo Pisani ed Ettore Carlini mentre il Team Go Fast ha ravvivato la battaglia per le posizioni a ridosso del podio assoluto e per fare incetta delle maglie tricolori.

Il quinto posto finale di Manuel Fedele è stato ripagato con la conquista del titolo italiano tra i master 2. Settimo posto assoluto per Domenico Camarra ma vice campione italiano della categoria master 3, terzo posto di categoria master 5 per renzo mele.

Il Team Go Fast ha messo il timbro con il tricolore grazie alla strepitosa performance di Daniele Marrama Saccente tra i master 6, molto bene anche gli altri compagni di squadra Paolo Ciavatta (che a giugno è salito sul podio tricolore strada FCI tra i M2), Luca Carassai e la new entry del gruppo Fabio Tomassetti.

“Questa vittoria rappresenta il giusto premio – ha commentato il presidente Andrea Di Giuseppe – per il magnifico lavoro che i nostri ragazzi del comparto amatoriale stanno facendo con dedizione e impegno dall’inizio del 2021. E ora pronti per lottare ancora su più fronti da qui verso la fine della stagione grazie al supporto dei nostri fedelissimi sponsor”.