A Gulianova oggi screening anti Covid per gli alunni, gli insegnanti e il personale delle scuole

Lo promuove il Comune: tamponi gratuiti al Palacastrum dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova promuove una campagna di screening gratuito rivolta agli alunni, ai docenti e al personale delle scuole Elementari e Medie della città. L’iniziativa è inoltre estesa a insegnanti e operatori dei Nidi comunali e delle Scuole dell’ Infanzia. Gli alunni dai 6 anni in su, accompagnati dai genitori, e tutti gli interessati, potranno sottoporsi gratuitamente al test rapido per la ricerca dell’antigene di Sars-Cov-2. I tamponi saranno effettuati nel Palacastrum di via Treviso dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 di oggi, 28 Novembre 2021. E’ necessario portare con sé la tessera sanitaria, un documento di identità valido ed il modulo di accettazione, corredato da informativa sulla privacy, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Giulianova. In caso di risultato positivo il cittadino riceverà una chiamata da un operatore sanitario entro 3 ore dal test. Non possono prendere parte allo screening le persone che presentino sintomi da infezione da Covid-19 o risultino in malattia, che si siano già sottoposte a tampone e siano in attesa di risposta, che siano attualmente in quarantena o in isolamento, che abbiano già programmato lo stesso test.

Modulo e informativi disponibili cliccando sul link https://www.comune.giulianova.te.it//download/oggetto_notizie/232/21411346590O__Ocomune%20giulianova_modulo%20accettazione%20e%20informativa%20privacy(1).pdf