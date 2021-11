TERAMO – Oggi, domenica 28 novembre 2021, come anticipato nelle scorse settimane, si svolgerà la Mostra Mercato nella zona della Stazione ferroviaria e precisamente in via Pannella e in via Pepe.

Sarà in esposizione un ampio ventaglio di prodotti: abbigliamento, calzature, artigianato, dolciumi, prodotti tipici e altro. La Mostra Mercato si svolgerà dalle 8.00 alle 20.00.