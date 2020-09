Guardia Costiera Pescara, passaggio di consegne alla Base Aerea

L’11 settembre avverrà il passaggio di consegne tra il Comandante cedente, Capitano di Fregata pil. Davide Severino e il subentrante Capitano di Fregata Tc- Eli Roberto D’Arrigo

PESCARA – Nella giornata di venerdi 11 settembre, nel piazzale delle bandiere della Base Aeromobili – Nucleo aereo e sezione volo elicotteri della Guardia Costiera di Pescara, avverrà il passaggio di consegne tra il Comandante cedente, Capitano di Fregata pil. Davide Severino e il subentrante Capitano di Fregata Tc- Eli Roberto D’Arrigo.

Nel corso dei due anni di Comando del Comandante Severino gli equipaggi degli ATR 42 e degli AW139 in forza al Reparto di volo hanno effettuato complessivamente quasi 3000 ore di volo con aerei ATR 42 e con elicotteri AW139, assicurando il soccorso marittimo su scala nazionale e partecipando ad importanti operazioni di soccorso. Il Reparto, unica sede nazionale per il telerilevamento ambientale, ha effettuato campagne di monitoraggio antinquinamento su tutto il territorio nazionale, al fine di localizzare inquinamenti nella fascia costiera, nelle aree marine protette e nelle rotte del traffico mercantile.

In supporto alle Capitanerie locali e a beneficio della tutela dell’ambiente marino e del ceto peschereccio, gli equipaggi della Base Aeromobili hanno effettuato una intensa attività di monitoraggio e controllo della pesca a tutela della fauna ittica e dell’ambiente marino. Il Reparto di volo ha contribuito al trasporto urgente di dispositivi di protezione individuali su tutto il territorio nazionale durante l’emergenza Covid, ricevendo l’apprezzamento del Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Il Comandante D’Arrigo, in servizio nel Corpo dal 1992, in possesso di laurea in Giurisprudenza e Scienze economiche ed abilitato giornalista pubblicista, proviene dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. Nel corso della carriera ha prestato servizio presso la Direzione Marittima di Catania, presso il Ministero degli Esteri, presso il Comando Generale delle Capitanerie di porto ed è stato Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e del 2° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania.

É abilitato sui velivoli P-180 e P-166DL3 del Corpo. La cerimonia sarà presieduta dal Direttore Marittimo dell’Abruzzo, Molise e delle Isole Tremiti Capitano di Vascello Salvatore Minervino e vi prenderà parte una rappresentanza del personale militare assegnato al Reparto di Volo nel rispetto delle attuali prescrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica.

Il Comandante Severino lascia dunque il Comando di Pescara per assumere un nuovo incarico presso la Direzione Marittima di Cagliari. Nell’estate 2019 il 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara, che compie quest’anno 30 anni di vita, è stato innalzato a Base Aeromobili, Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri.