Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 10 settembre

Notizie del 10 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 35 sono i ricoverati, 2 persone in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 10 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 9 settembre parlava di 5 nuovi positivi, 35 ricoverati, 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 469 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 524 i positivi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 10 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

AstraZeneca ha sospeso tutti i test clinici sull’antidoto contro il Covid-19 che sta sperimentando con l’Università di Oxford. L’Istituto Spallanzani di Roma, dal suo canto, fa sapere che per il vaccino italiano si pensa di avere i dati per l’inizio della prossima primavera e poi decideranno le autorità sanitarie su come procedere. Forte il monito dell’OMS che fa sapereche i vaccini dovranno seguire un iter per garantire la sicurezza di tutti, per cui é possibile che potrebbe non arrivare a tutti prima del 2022.

Il Premier Giuseppe Conte ha ribadito che si sente di escludere un altro lockdown nazionale perché è stato elaborato un sistema molto sofisticato di monitoraggio della curva epidemiologica. Possibili invece lockdown locali.