L’Aquila, serata dedicata a Paolo Conte: ecco quando

La giornata del 4 novembre, all’Auditorium del Parco, sarà dedicata interamente alla memoria di Paolo Conte

L’AQUILA – Ultimo omaggio in Cinema del L’Aquila Film Festival ai grandi cantautori: dopo Franco Battiato e Lucio Dalla sarà Paolo Conte il soggetto del documentario di Giorgio Verdelli “Paolo Conte – Via con me” che il festival aquilano propone all’interno della rassegna di musica d’autore “Gong-Oh!” realizzata da EVAQ Eventi Aquilani. Alla proiezione assisterà lo stesso regista che potrà, dunque, trasmettere al pubblico qualcosa in più riguardo il suo lavoro e, in particolare, dei momenti passati con il grande Maestro astigiano. Di più: è annunciata una sorpresa in video proprio riguardante il baffuto cantautore.

Giorgio Verdelli, d’altronde, non è nuovo al racconto artistico di grandi musicisti italiani: suoi anche i documentari su Ezio Bosso, Mia Martini e Pino Daniele, portando spesso i suoi lavori alla Mostra del Cinema di Venezia.

Alle 21:00, poi, andrà in scena lo spettacolo della Scuola di Musica Factory Sound “X-Factory”. Si tratta di un concerto di tutti gli allievi della scuola accompagnati dai docenti. Una parte di loro parteciperà anche ad una vera e propria competizione con Giuria tecnica con in palio una produzione finanziata dalla production della stessa Factory Sound.

Si tratta, quindi, di un’opportunità rara di assistere sia ad un concerto che alle emozioni che un contest sa potendo, di fatto, contribuire a realizzare un piccolo sogno degli studenti, un piccolo sogno che potrebbe essere il primo passo verso una carriera da professionista nella Musica.

L’appuntamento, quindi, è per giovedì 4 novembre all’Auditorium del Parco; per info sul programma completo e prenotazioni è possibile visitare i siti web della manifestazione www.gongoh.it, https://www.facebook.com/gongoh.aq e https://www.eventbrite.it/o/evaq-eventi-aquilani-27928362561