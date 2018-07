Giusy Ferreri fa il pieno a Francavilla: foto e scaletta del live

Sulla scia dell’ultimo grande successo “Amore capoeira” la cantante è stata accolta da migliaia di fans. La fotogallery della sua tappa abruzzese del 22 luglio

FRANCAVILLA AL MARE – Dopo il successo di Zarrillo nella serata di venerdì 20 luglio, una nuova serata molto seguita al Foro in festa di Francavilla al mare. Questa volta è Giusy Ferreri la protagonista.Area dedicata al concerto presa d’assalto da migliaia di fans che hanno occupato fin dal tardo pomeriggio le posizioni sotto palco con la presenza del fans club.

Alle 22.08 la cantante da il via al live sulle note di “Partiti adesso”. Le super hits proposte in avvio hanno subito entusiasmato i presenti. Da “Volevo te” a “L’amore mi perseguita” e “Novembre” una sequenza esplosiva che fatto sollevare tantissimi telefonini per immortalare ogni istante.

Il cuore gigante posto sulla parte alta del palco si tinge di rosso sul brano “Rossi papaveri”. Quindi una serie di brani tratti dalla sua ultima raccolta dello scorso anno come “La gigantessa”, “La distanza”, “Il resto del mondo è diverso da te”.

Altro momento molto seguito è stato quello dove sono stati eseguiti in sequenza grandi hits radiofoniche da “Roma – Bankok”, dall’ultimo successo “Amore capoeira” a “L’amore tante volte”. Con il megafono in mano introduce “Noi brave ragazze” per prepararsi al rush finali con altri grandi successi come “Ti porto a cena con me” e “Non ti scordar mai di me” con il quale saluta il pubblico dopo poco più di un’ora e mezza di live.

L’artista è stata accompagnata da Fabrizio Leo alla chitarra, da Andrea Polidori alla batteria, Gabriele Cannarozzo al basso, Fabiano alle tastiere e pianoforte, Mattia Boschi al violoncello. Tappe tour prossime la vedranno impegnata in numerose località per l’Italia a partire dal 25 luglio a Visciano quindi Pontinia il 26, San Lazzaro di Savena il 27 e via via tutte le altre.

SCALETTA BRANI CONCERTO GIUSY FERRERI A FRANCAVILLA AL MARE DEL 22 LUGLIO 2018

Partiti adesso

Volevo te

L’amore mi perseguita

Novembre

Rossi papaveri

Il mare immenso

La gigantessa

La distanza

Stai fermo li

Il resto del mondo è diverso da te

La scala

Roma – Bangkok

Amore capoeira

L’amore tante volte

Noi brave ragazze

Piccoli dettagli

Girotondo

Il party

Ti porto a cena con me

Il mondo non lo sa più fare

Non ti scordar mai di me

Foto della fotografa Giada Di Blasio