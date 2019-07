Mercoledì sotto le stelle all’ex Palazzo Monti, programma estate 2019

Fino al 28 agosto cinque appuntamenti musicali a Testone Montesilvano. Questa sera tributo a Vasco Rossi con i Punto Radio Kom

MONTESILVANO – Estate in musica a Testone Montesilvano presso l’ex Palazzo Monti in Corso Umberto I. Dal titolo Il mercoledì sera facciamo musica, la rassegna è partita lo scorso 17 luglio con i Terzacorsia che hanno fatto il loro tributo a Lucio Battisti. Il programma proseguirà oggi, 31 luglio con un altro tributo, quello dei Radio Punto Kom a Vasco Rossi. Nel mese di agosto sono attesi tre nuovi eventi musicali a partire dal 14 con Simone Zappacosta con il suo djset dedicato alla musica anni ’90 quindi il 21 troveremo Jolly Blu con i brani degli 883 e Max Pezzali. Concluderanno questa rassegna estiva il 28 i Red Black che proporranno una serata in acustico tra i pezzi pop italiani e internazionali.

Si può prenotare un posto a sedere per seguire uno degli eventi in programmazione chiamando il numero 388.6307900.