Giulianova, trasporto e refezione per l’anno scolastico 2022-2023

GIULIANOVA – Gli Uffici comunali hanno aperto i termini per le iscrizioni al servizio di trasporto e refezione per l’Anno scolastico 2022-2023. Entrambi i servizi saranno organizzati nel rispetto delle disposizioni governative in materia di prevenzione della diffusione del Covid 19, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli operatori incaricati della gestione del servizio.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 luglio 2022.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente in via telematica: per i nuovi iscritti mediante la registrazione dell’utente alla piattaforma Planet School al link www.planetschool.it/psgiulianova ; per gli alunni già iscritti nel precedente anno, mediante l’accesso con le proprie credenziali (nome utente e password).