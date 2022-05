Teramo, lavori su strade cittadine: il cronoprogramma maggio 2022

TERAMO – In questi giorni si stanno svolgendo lavori stradali in prossimità dell’incrocio a rotatoria con via Fonte Regina. I lavori saranno realizzati in due fasi, la prima di avvicinamento alla rotatoria con la chiusura della corsia in direzione centro città, e la seconda in rotatoria, con la riapertura della corsia in direzione centro città e l’istituzione del senso unico alternato. Vista la particolarità dell’intervento condotto in un’area di notevole flusso automobilistico, si è resa necessaria l’emissione di una Ordinanza per la regolazione del traffico.

Pertanto l’Ordinanza dispone:

che dalle ore 09:30 del 23 maggio 2022 fino alle ore 18:00 del 27 Maggio 2022 e, comunque fino alla fine dei lavori, sia vietato il transito veicolare in viale Crispi, nella corsia in direzione centro città, nel tratto compreso tra il civico 25 e l’incrocio a rotatoria, con deviazione del flusso di traffico in via Badia; che dal 30 maggio 2022 fino alla conclusione dei lavori sia istituito il senso unico alternato, sulla rotatoria (lato via dell’Aeroporto) in orario notturno (21:00 – 06:00).

Si ricorda che La società 2i RETE GAS deve concludere l’intervento di ripristino delle pavimentazioni manomesse per la realizzazione di nuove condutture del gas metano, iniziato lo scorso fine settimana. Pertanto, dalle ore 14:00 del 21 Maggio 2022 fino alle ore 24:00 del 22 Maggio 2022 e, comunque fino alla fine dei lavori, è vietato il transito veicolare, durante le ore di lavoro, in Circonvallazione Spalato (tratto compreso tra Piazza della Palestra e via Savini).

L’assessore alla Mobilità Maurizio Verna ringrazia i cittadini per la collaborazione che sapranno assicurare: “Abbiamo cercato di far effettuare i lavori nei giorni di sabato e domenica ma non è stato possibile per una serie articolata e complessa di ragioni. Siamo purtroppo consci degli eventuali problemi che sorgeranno nei prossimi giorni ma chiediamo ai nostri concittadini la necessaria pazienza, tenendo conto del fatto che i lavori sono fondamentali anche per garantire la sicurezza dei tratti stradali in questione”.