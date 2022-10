Giulianova, ricorrenze del 2 e 4 novembre: il programma delle cerimonie

GIULIANOVA – Anche quest’anno, il Comune di Giulianova, in occasione delle ricorrenze del 2 e 4 Novembre, onorerà la memoria dei Caduti della Prima e Seconda Guerra mondiale, nonché dei martiri della violenza nazi-fascista. Le cerimonie, curate dal ricercatore storico Walter De Berardinis, si terranno in entrambe le date, alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni d’ Arma e combattentistiche, delle famiglie. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il programma:

Mercoledì 2 Novembre 2022, giorno della commemorazione dei defunti.

Ore 10,30: Cimitero comunale. Raduno e corteo dal viale delle Rimembranze all’ingresso monumentale. Scoprimento di due targhe, ora permanenti, in onore dei Legionari fiumani e della famiglia Manocchia. Deposizione, in corrispondenza all’altare, di due corone d’alloro.

Intervento del Sindaco Jwan Costantini.

Ore 11,00: Santa Messa

Venerdì 4 Novembre 2022, Giornata dell’ Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Ore 9,00: Raduno delle Associazioni combattentistiche e d’ Arma in piazza Belvedere per la cerimonia dell’ Alza bandiera.

Deposizione di una corona d’alloro in piazza Salvo D’Acquisto a cura dell’ Arma dei Carabinieri.

Deposizione di una corona d’alloro sul fronte ovest del Duomo di San Flaviano.

Intervento del Sindaco Jwan Costantini.

Deposizione di due corone in onore dei Caduti del mare e dell’Aeronautica in piazza Dalmazia.