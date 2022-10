Caprara d’Abruzzo “Cardioprotetto”: inaugurazione postazione defibrillatore

CAPRARA – Caprara d’Abruzzo diventa una comunità cardio protetta nel ricordo di Francesco Pace. La famiglia dell’allenatore della squadra locale, scomparso improvvisamente nell’estate del 2019 per un malore che l’ha colpito nella sua abitazione, ha deciso di donare alla comunità un defibrillatore semiautomatico esterno che sarà installato in piazza, accanto alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Descritto dai suoi paesani come un “caprarolo doc”, il suo forte legame si è poi concretizzato nell’impegno con la locale squadra di calcio.

Spiega così l’iniziativa l’amico Gabriele Di Felice: “tre anni fa è morto un nostro amico. La famiglia ha pensato di ricordarlo con questo gesto, donando al Comune un defibrillatore. Nel frattempo abbiamo tenuto il corso di formazione per gli operatori, e domenica ci sarà l’inaugurazione”.

Tanti abitanti di Spoltore hanno imparato dunque ad utilizzare l’apparecchio, che da domenica (30 ottobre 2022) sarà a disposizione in caso di necessità. La cerimonia di inaugurazione, con il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, il parroco Don Giovanni Cianciosi e altri amministratori comunali, è alle ore 16.00.

“Ringrazio per questo gesto la moglie Patrizia, i nipoti Carlo e Alessio” afferma Trulli. “E’ bellissimo ricordare in questo modo chi ci ha lasciato, andando a trasformare Caprara in una vera e propria comunità cardio protetta, con cittadini a conoscenza delle procedure di soccorso e in grado di intervenire”.