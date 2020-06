Teramo, iscrizione servizi anno scolastico 2020/2021: ecco come fare

L’amministrazione comunale informa che per Asilo Nido, Refezione Scolastica e Trasporto Scolastico le istanze sono da presentare entro l’8 luglio 2020

TERAMO – L’Amministrazione informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni/reiscrizioni ai Servizi di “Asilo Nido”, “Refezione Scolastica” e “Trasporto Scolastico” per l’A.S. 2020/2021. Le relative istanze dovranno essere inviate on-line dalla piattaforma Planet School presente sul sito del Comune di Teramo entro l’8 luglio 2020.

Gli utenti residenti fuori Comune che effettuano l’iscrizione ai servizi per la prima volta, e le gestanti all’ottavo mese di gravidanza per il servizio di Asilo Nido, devono presentare la domanda esclusivamente in formato cartaceo. Il modulo deve essere richiesto via mail agli indirizzi: m.dimonte@comune.teramo.it – t.digialluca@comune.teramo.it – s.mangifesta@comune.teramo.it

L’Ufficio Pubblica Istruzione riceve esclusivamente su appuntamento.

Qualsiasi informazione o chiarimento può essere richiesto via e-mail agli indirizzi m.dimonte@comune.teramo.it – t.digialluca@comune.teramo.it – s.mangifesta@comune.teramo.it ovvero telefonicamente ai numeri 0861324425 – 0861324403 – 0861324415 – 3484453826 – 3669394650.