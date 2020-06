Giulianova, completata la disinfestazione delle zanzare

Disinfestazione contro le zanzare nelle frazioni. Si completerà anche l’intervento al Lido, non ultimato a causa della rottura di un automezzo

GIULIANOVA (TE) – Il Comune di Giulianova comunica che, nel corso delle operazioni di disinfestazione notturna contro le zanzare, eseguite ieri notte in città dagli operai della ditta specializzata, a causa della grave rottura di un automezzo non è stato possibile completare l’intervento nella zona del Lido.

A tal proposito, in considerazione del fatto che questa sera la disinfestazione adulticida ed antilarvale interesserà le frazioni giuliesi a partire dalle ore 23.00, verrà completato anche il trattamento nelle zone di Giulianova Lido che non sono state trattate.

In occasione dello svolgimento delle pratiche di disinfestazione si raccomanda alla cittadinanza di osservare alcune importanti norme cautelative come non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere le finestre chiuse e gli animali domestici riparati, evitare di stendere la biancheria ed evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.