Educamp CONI Abruzzo 2026: successo per il corso di formazione regionale

MONTESILVANO – Si è svolto ieri, nell’Aula Magna “Gianna Pagannone” dell’IIS “Alessandrini” di Montesilvano, il corso di formazione regionale Educamp CONI 2026, promosso dal CONI Abruzzo e rivolto agli operatori delle ASD/SSD e ai tutor selezionati per il progetto “Lo sport non va in vacanza”.

L’appuntamento rappresenta una tappa essenziale in vista dell’avvio degli Educamp estivi, il format nazionale del CONI che offre a bambini e ragazzi un’esperienza educativa e sportiva completa durante il periodo delle vacanze.

Un percorso formativo strategico per gli Educamp 2026

La giornata, fortemente voluta dal presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando e dalle coordinatrici Marcella Rolandi e Tiziana Carducci, si è aperta con l’accredito dei partecipanti e i saluti istituzionali, per poi entrare nel vivo con gli approfondimenti dedicati all’organizzazione e alla metodologia didattica del progetto Educamp.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi delle leve motivazionali, dell’autoefficacia e della psicologia dello sport, grazie agli interventi di Laila Ermano, Luca Pellizzari e Enrica Liaci, molto apprezzati dai partecipanti. La sessione teorica è stata seguita da esercitazioni pratiche finalizzate a fornire strumenti operativi e metodologici ai futuri educatori sportivi.

Obiettivi del corso

Tra le finalità principali del percorso formativo figurano: potenziare le competenze motorie e sportive degli operatori; promuovere attività ludiche e multidisciplinari adeguate alle diverse fasce d’età; favorire inclusione e accessibilità nello sport; orientare i giovani verso discipline sportive adatte alle loro attitudini.

Le parole del presidente Passacantando

“Gli Educamp rappresentano una delle espressioni più significative della missione educativa del CONI. Offriamo ai giovani un ambiente sano, sicuro e stimolante nel quale praticare sport, socializzare e crescere. La formazione degli operatori è un passaggio imprescindibile”, ha dichiarato Passacantando.

Il presidente ha poi sottolineato il valore dello sport come strumento di inclusione, educazione e sviluppo personale, ricordando come gli Educamp permettano ai ragazzi di sperimentare diverse discipline, acquisire corretti stili di vita e sviluppare valori fondamentali quali rispetto, collaborazione e solidarietà.

Passacantando ha infine ringraziato i partecipanti, i formatori e l’IIS “Alessandrini” per l’ospitalità, evidenziando l’importanza della collaborazione tra scuole, associazioni sportive e mondo CONI per la diffusione della cultura sportiva sul territorio.