Conferenza stampa del Consigliere Montepara a Pescara: ecco quando

Il 10 giugno alle ore 11 presso il Palazzo del Consiglio Regionale il Consigliere Montepara presenterà l’art. 11 dalla legge regionale 10/2020

PESCARA – É convocata per mercoledi 10 giugno alle ore 11.00, presso la sala “ Corradino D’Ascanio” del Palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, la conferenza stampa del consigliere Fabrizio Montepara per la presentazione dell’art.11 della legge regionale n.10/2020: “Promozione della diffusione di circuiti di compensazione multilaterale e complementare. Al fine di sostenere la ripresa dell’economia locale attraverso la promozione di modelli di economia sociale, la Regione, anche tramite il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti locali e di altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare, ad adesione volontaria, per lo scambio di beni e servizi tra imprese che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato”.

Interverranno Franco Contu e Angelo D’Ottavio. La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Consiglio Regione Abruzzo.