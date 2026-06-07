Cordoglio del CONI Abruzzo per la scomparsa di Margherita Piccioni, madre del professor Bizzarri

NERETO – Il presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, insieme al Consiglio regionale e all’intera comunità sportiva abruzzese, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Margherita Piccioni, venuta a mancare all’età di 94 anni.

In questo momento di grande dolore, il CONI Abruzzo si stringe con affetto attorno al professor Francesco Bizzarri, docente di Ortopedia all’Università dell’Aquila, dirigente del CUS e direttore scientifico della Scuola Regionale dello Sport del CONI Abruzzo, figura di riferimento nel panorama accademico e sportivo regionale.

«A nome personale e dell’intero movimento sportivo abruzzese – dichiara il presidente Passacantando – desidero esprimere al professor Francesco Bizzarri e alla sua famiglia la nostra più sincera vicinanza per la perdita della cara madre Margherita. Le parole non possono colmare il vuoto lasciato da una persona amata, ma possono testimoniare l’affetto, la stima e la riconoscenza che nutriamo nei confronti di Francesco, da sempre punto di riferimento per lo sport, la formazione e l’università. A lui e ai suoi familiari giunga il nostro più sentito abbraccio».

I funerali di Margherita Piccioni si sono svolti oggi, domenica 7 giugno, alle ore 16.00, nella Chiesa del Suffragio di Nereto.

Il CONI Abruzzo si unisce al dolore della famiglia Bizzarri, ricordando con affetto la figura di Margherita Piccioni e porgendo le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari.