Giulianova, Capodanno 2020: vietati i botti pericolosi

GIULIANOVA – Nella giornata di oggi il Sindaco Jwan Costantini ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita, l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F3 di cui all’art. 3, lett. a) n. 3 del d.lvo 29 luglio 2015, n. 123, quali ad esempio batterie di tubi monocolpo e petardi. Vietato anche l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre 2019 ed il 1 gennaio 2020 a far tempo dalle ore 20 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 7 del giorno successivo.

Vietata anche, fino al 6 gennaio 2020, la vendita in forma ambulante e non, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 di cui all’art. 3, lett.a) n. 2 del d.lvo 29 luglio 2015, n. 123, i cosiddetti “fuochi di libera vendita” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva(NEC) superiore a mg. 150.

Il testo integrale dell’apposita ordinanza è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giulianova. Le violazioni verranno sanzionate con una multa che può arrivare fino ai 500 euro.