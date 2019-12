Fantabosco al Dome Theatre di Pescara il 26 e 27 dicembre

PESCARA – “L’avvio delle attività nel Fantabosco, la spettacolare scenografia realizzata all’interno della cupola geodetica in piazza Salotto , è stato accolto con grande entusiasmo da cittadini e visitatori che hanno partecipato numerosi a spettacoli e laboratori per i più piccini ma anche ai concerti pensati per il pubblico adulto. Una struttura di grande attrattiva che, grazie alle tante e variegate attività che vi si svolgono, sta riscuotendo enormi successi a testimonianza che quando regna la qualità non c’è perdenza”. É il commento dell’assessore al Commercio, Turismo e Grandi eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, dopo l’inaugurazione, domenica scorsa, del Fantabosco che ha fatto registrare il pienone in qualsiasi fascia oraria.

Di seguito, i prossimi appuntamenti in programma:

Giovedì 26 dalle ore 11 alle 19 sarà possibile assistere a I Folletti di Santa Claus lo spettacolo itinerante nel bosco incantato con quadri che propongono un divertente viaggio alla scoperta delle bizzarre avventure di due Folletti, da sempre aiutanti infaticabili, ma a volte distratti, del vecchio Santa Claus.

Venerdì 27 alle 22,30 sarà la volta del concerto “Transition” di Gold Mass, artista italiana che quest’anno ha pubblicato il suo album d’esordio dall’omonimo titolo. Il suo è un progetto musicale sorprende che ha attirato fin da subito l’attenzione di produttori big internazionali. Tra questi, Howie B (produttore negli anni di Bjork, U2 e Tricky), Marc Urselli (deus ex machina di Lou Reed, Nick Cave, Mike Patton e John Zorn) e Paul Savage (storico produttore dei Mogwai, Franz Ferdinand, Arab strap). Una cornice che fa di Gold Mass una degli artisti al debutto più interessanti di questo anno, e già le conferisce un’importanza internazionale.

Per essere aggiornati su orari, spettacoli e laboratori (prenotabili all’urban point in piazza Salotto) è possibile consultare la pagina Facebook Pescara Natale 2019.

INGRESSO

Si ricorda che per gli spettacoli l’ingresso è gratuito, e si può riservare il proprio posto sul circuito Ciaotickets al costo di 1€ , che verrà interamente devoluto al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara.