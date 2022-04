GIULIANOVA – I cittadini ucraini in fuga dalla guerra e accolti a Giulianova, necessitano ovviamente anche di assistenza sanitaria. Per questo indispensabile servizio si sono attivate la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’ Amministrazione comunale.

Il piano predisposto prevede l’apertura, dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 14, del Centro “I Pioppi” nel quartiere Annunziata. L’ attività ambulatoriale sarà gestita a rotazione dai medici di base di Giulianova, tra coloro che si sono resi disponibili.

Per poter organizzare al meglio il servizio, è necessario contattare il numero di telefono 334 1158019. Alle chiamate risponderanno i volontari, che fisseranno l’appuntamento o, eventualmente, predisporranno il trasporto.

E’ inoltre disponibile un servizio di assistenza ambulatoriale pediatrica e di supporto psicologico, a cui si potrà accedere sempre tramite appuntamento, utilizzando lo stesso numero telefonico.

“La Asl di Teramo, con la collaborazione fattiva del Comune di Giulianova e dei medici di base – commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – ha organizzato questo servizio che offre ai profughi ucraini un punto di riferimento quotidiano per le principali esigenze sanitarie. Si tratta dell’ ennesimo sforzo per cercare di ridurre i disagi a una popolazione già fortemente provata”.