Il matematico Felix Otto conquista il Premio “Tullio Levi-Civita”

Direttore del Max Planck Institute for Mathematics di Leipzig, in Germania, Otto sarà insignito giovedì 21 aprile alle ore 15 presso l’Auditorium del GSSI a L’Aquila

L’AQUILA – Sarà assegnato al matematico tedesco Felix Otto il prestigioso Premio internazionale “Tullio Levi-Civita” il prossimo 21 aprile presso il GSSI – Gran Sasso Science Institute dell’Aquila.

Istituito dal Centro M&MoCS, il Centro internazionale per la matematica e la meccanica dei sistemi complessi, il Premio internazionale “Tullio Levi-Civita” viene assegnato ogni anno a scienziati che si sono distinti per i loro risultati altamente innovativi nei campi della meccanica teorica ed applicata o della matematica. Felix Otto, direttore del Max Planck Institute for Mathematics di Leipzig, nella regione tedesca della Sassonia, riceve il premio 2020 per la sua eccezionale attività di ricerca e per i risultati conseguiti nell’analisi applicata delle equazioni alle derivate parziali e nel calcolo delle variazioni, come stimolo per un’intera generazione di futuri scienziati. Creato in memoria del noto matematico e fisico italiano Tullio Levi-Civita, il Premio Internazionale è stato assegnato negli scorsi anni a Eric Carlen, Kazuo Aoki, David Steigmann, Errico Presutti (docente del GSSI), Graeme Milton, Thibault Damour e Hector Sussmann.

La cerimonia di consegna del premio si terrà giovedì 21 aprile dalle ore 15 nell’Auditorium del GSSI durante l’evento moderato dal professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma Mario Pulvirenti. Dopo la consegna del diploma e della medaglia d’argento seguirà la consueta “Levi-Civita Lecture”: per l’occasione, il professore Felix Otto terrà il seminario dal titolo “A variational regularity theory for optimal transportation”.

Matematico tedesco di fama internazionale, il professor Otto ha lavorato nelle migliori università del mondo. Tra queste la New York University, la Carnegie Mellon University e la University of California in Santa Barbara, negli Stati Uniti e l’Università di Bonn in Europa. La sua area di ricerca è quella delle equazioni alle derivate parziali. Nel corso degli anni è stato relatore nei più importanti convegni del settore quali il Collaborative Research Center 611, l’International Congress of Mathematicians in Beijing, l’European Congress of Mathematicians in Amsterdam.

Otto è stato anche coordinatore dell’Hausdorff Center for Mathematics, creato all’interno del progetto “Excellence Initiative” dell’Università di Bonn. Nel 1998 inoltre è stato eletto “Sloan Research Fellow” e, successivamente, membro ordinario della North Rhine-Westphalian Academy of Sciences and Arts, membro della Leopoldina – la più alta onorificenza accademica in Germania -, membro della Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, e dell’Academia Europaea.

Tra i prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel campo della matematica applicata ci sono il Max Planck Research Prize, il Gottfried Wilhelm Leibniz Prize, Collatz Prize e la medaglia Blaise Pascal.