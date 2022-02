Giorno del Ricordo, le celebrazioni di oggi a Pescara

Carota e Ciuffetelli (FdI): “Costruzione di una memoria nazionale condivisa per garantire un avvenire migliore”

PESCARA – Due mazzi di fiori sulla lapide di Norma Cossetto sono stati depositati, questa mattina, da alcuni rappresentanti della nutrita delegazione di Fratelli d’Italia della provincia di Pescara, che ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata del ricordo. Tra gli altri erano presenti: il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, l’assessore alla Cultura del comune di Pescara, Mariarita Paoni Saccone, e l’assessore alle Politiche Sociali di Cepagatti, Liliana D’Innocenzo.

“Fratelli d’Italia non ha voluto mancare alla commemorazione di una delle più grandi tragedie del Novecento – hanno dichiarato il coordinatore ed il vice coordinatore cittadino di Pescara, Roberto Carota e Bruno Ciuffetelli – una ferita ancora aperta ed è doveroso ricordare le tante vittime delle foibe tra cui la giovane Norma, medaglia d’oro al valor civile, uccisa dai partigiani jugoslavi. La studentessa è stata martire della libertà, costretta a subire violenze di ogni tipo fino ad arrivare alla morte. Non si può dimenticare e il loro ricordo impone la costruzione di una memoria nazionale condivisa. Questa giornata rappresenta, infatti, un fondamentale momento di approfondimento per il presente e per il futuro che ci attende ma è importante fare memoria tutti i giorni, superando le divisioni ideologiche del passato nell’ottica di garantire un avvenire migliore”.