Al Palazzo degli Studi da venerdì 27 a domenica 29 settembre la terza edizione della tre giorni abruzzese dedicata all’economia e alla finanza

LANCIANO – L’etica fa bene all’economia e può rappresentarne un motore di sviluppo? Cosa unisce etica e finanza? Esiste un’etica fiscale? E ancora quali sono i limiti etici della proprietà intellettuale? La legalità è un fattore di crescita? Questi i temi di cui si discuterà nel corso della prima sessione della terza edizione di Mani Visibili, le Giornate di Economia Marcello de Cecco al via a Lanciano da domani, venerdì 27 settembre, a domenica 29 settembre (Palazzo degli Studi, Corso Trento e Trieste).

Organizzata dall’Associazione Marcello de Cecco (amdec), la tre giorni abruzzese sarà anche l’occasione per raccontare Raffaele Mattioli, nato a Vasto (Chieti) nel 1895, amministratore delegato prima (1933-1960) e presidente poi (1960-1972) della Banca commerciale italiana e grande protagonista della storia finanziaria recente del nostro Paese. All’economista abruzzese sarà dedicato il percorso espositivo Raffaele Mattioli (1895-1973) – Banchiere, umanista, civil servant (che sarà inaugurato proprio nel corso di Mani Visibili), e che attraverso immagini e citazioni ripercorre la parabola professionale del grande banchiere attraverso il ricco patrimonio di documenti e fotografie conservati a Milano, all’Archivio storico Intesa Sanpaolo.

Sarà affidata ai saluti del sindaco di Lanciano Mario Pupillo e del presidente dell’associazione Marcello De Cecco Mario Amendola, l’apertura delle tre giorni, alla presenza di Julia Bamford, moglie dell’economista Marcello de Cecco, il brillante studioso lancianese a cui l’iniziativa è intitolata, cui seguiranno gli interventi di illustri relatori che discuteranno sul tema “L’Etica fa bene all’Economia”.

Moderati da Marco Panara, vicepresidente amdec, interverranno: Lorenzo Sacconi (direttore EconomEtica) che interverrà sul tema L’etica fattore di sviluppo; Marcello Vinciguerra (AD Honda Italia) che illustrerà Il progetto legalità della Fondazione Hubruzzo, Paolo Garonna (segretario generale FeBaf) che parlerà di Etica e finanza; Vincenzo Visco (ex Ministro Economia e Finanze) che affronterà le questioni che riguardano L’etica fiscale; Maria Alessandra Rossi (Univ. D’Annunzio) che interverrà su I limiti etici della proprietà intellettuale e Giovanni Legnini (ex vice-presidente CSM) che proporrà un ragionamento ampio sul tema La legalità per la crescita dell’economia.

Pensata per diffondere la cultura economica come fattore di conoscenza e di crescita civile, Mani Visibili affronterà temi di grande interesse, attraverso il contributo di esperti che arriveranno a Lanciano sul solco dell’approccio di Marcello de Cecco, che teorizzava e praticava l’integrazione di storia, storia del pensiero economico ed economia, e di modelli teorici con le istituzioni del mondo reale.

Tra i relatori di questa terza edizione: il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, il presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta, l’economista francese Jean Paul Fitoussi.

“Con Mani Visibili – ha spiegato il presidente di amdec Mario Amendola – ci proponiamo di stimolare non solo la produzione di studi e ricerche scientifiche che contribuiscano alla comprensione delle istituzioni del capitalismo, ma soprattutto di facilitarne la più ampia diffusione nel dibattito pubblico contemporaneo”. Tutti i relatori saranno, infatti, impegnati in brevi interventi su temi economici e finanziari di interesse pubblico ed avranno in comune l’obiettivo di coniugare l’originalità del metodo scientifico di de Cecco con la capacità di dialogare con un pubblico ampio. Anche per questa ragione, l’intera tre giorni sarà filmata e i video saranno poi pubblicati sul sito amdec.it e condivisi sui canali social.

In programma anche, sabato 28, la consegna del premio Marcello de Cecco in Economia e Storia delle Istituzioni a Giacomo Gabbuti, vincitore dell’edizione 2019 con il suo lavoro A Noi! Fascismo e disuguaglianza del reddito. A premiare il giovane studioso saranno Mario Amendola (presidente amdec) e Ignazio Visco (Governatore della Banca d’Italia).

Il programma

Venerdì 27 settembre

16.00 → Apertura delle Giornate, Mario Amendola (presidente amdec) e Mario Pupillo (sindaco di Lanciano)

16.30 → L’Etica fa bene all’Economia

Introduce e modera Marco Panara, vicepresidente amdec

Lorenzo Sacconi (direttore EconomEtica)

L’etica fattore di sviluppo

Marcello Vinciguerra (AD Honda Italia)

Il progetto legalità della Fondazione Hubruzzo

Paolo Garonna (segretario generale FeBaf)

Etica e finanza

Vincenzo Visco (ex Ministro Economia e Finanze)

L’etica fiscale

Maria Alessandra Rossi (Univ. D’Annunzio)

I limiti etici della proprietà intellettuale

Giovanni Legnini (ex vice-presidente CSM)

La legalità per la crescita dell’economia

Dibattito

Sabato 28 settembre

10.00 → Raffaele Mattioli, il banchiere umanista

Introduce e modera Pierluigi Ciocca, ex vicedirettore generale della Banca d’Italia

Francesca Pino (ex direttrice dell’archivio storico di Banca Intesa Sanpaolo)

Mattioli e la cultura

Sandro Gerbi (storico)

Mattioli e la politica

Giorgio Rodano (economista)

Mattioli banchiere

12.00 → Inaugurazione del Percorso espositivo RAFFAELE MATTIOLI (1895-1973) – Banchiere, umanista, civil servant ideata e curata dall’Archivio storico Intesa Sanpaolo

Ignazio Visco (Governatore della Banca d’Italia), Tito Nocentini (Direttore Regionale Emilia Romagna Marche Abruzzo e Molise Intesa Sanpaolo), Barbara Costa (Responsabile Archivio storico Intesa Sanpaolo), Francesco Menna (sindaco di Vasto), Mario Pupillo (sindaco di Lanciano)

16.00 → PREMIO MARCELLO DE CECCO

Consegnano il premio Mario Amendola (presidente amdec) e Ignazio Visco (Governatore della Banca d’Italia) Relazione del premiato Giacomo Gabbuti A Noi! Fascismo e disuguaglianza del reddito

16.30 → Europa per tutti

Introduce e modera Marco Panara, vicepresidente amdec

Max Viskanic (Sciences-Po).

Paura e odio in campagna elettorale: immigrazione e voto di estrema destra

Jean Paul Fitoussi (Sciences-Po).

Le istituzioni europee dopo il voto

Stefano Micossi (DG Assonime e professore onorario del Collegio d’Europa a Bruges)

Le sfide di questa legislatura

Marcello Messori (Luiss School of European Political Economy)

L’Euro dopo Draghi

Paolo Paesani (Univ. Roma 2 Tor Vergata)

Patto di stabilità e crescita: prospettive di riforma

Dibattito

Conclusioni di Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia

Domenica 29 settembre

10.00 → Nord e Sud, perché cresce il divario

Introduce e modera Mario Amendola, presidente amdec

Emanuele Felice (Univ. D’Annunzio)

Relazione introduttiva

Paolo Baratta (presidente della Biennale di Venezia)

Alle radici del divario

Gianfranco Viesti (Univ. Bari)

Le dinamiche delle disparità regionali in Europa e in Italia

Vieri Ceriani (Senior Fellow SEP-Luiss)

Livelli essenziali delle prestazioni e autonomia differenziata

Gianni Toniolo (Duke University)

Come uscire dalla trappola

Dibattito

Conclusioni di Giuseppe Provenzano (ministro per il Sud e la coesione territoriale)