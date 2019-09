Lanciano, presentata la stagione 2019/2020 del Teatro Fenaroli: i prezzi

La stagione 2019/2020 del Teatro Fenaroli prenderà il via il 2 novembre con Pensaci, Giacomino e proporrà trentadue spettacoli

LANCIANO – Presentata con largo anticipo rispetto agli anni scorsi, la tradizionale stagione di Prosa del Teatro Fenaroli di Lanciano, grazie anche alla collaborazione dei Teatri Riuniti d’Abruzzo, proporrà sette spettacoli in abbonamento e un fuori abbonamento, Lino Guanciale che recita Flaiano. Sul palco saliranno grandi attori e attrici del palcoscenico italiano: da Mariangela D’Abbraccio a Isa Danieli, Giuliana De Sio, Marisa Laurito, Alessandro Preziosi, Ettore Bassi e Simona Cavallari.

Il debutto avverrà sabato 2 novembre con “Pensaci Giacomino” con Leo Gullotta. Nei giorni di permanenza a Lanciano l’artista siciliano incontrerà i ragazzi delle scuole medie superiori; sarà il primo appuntamento della tradizionale e fortunata iniziativa “Dietro il sipario”, che anche quest’anno coinvolgerà gli studenti per discutere, intervistare, attori, attrici e registi prima degli spettacoli. E’ in itinere il progetto teatri in rete che permetterà agli abbonati di poter assistere ad uno spettacolo nel teatro Marrucino e nel teatro Tosti di Ortona, e viceversa agli abbonati delle due città di spostarsi a Lanciano. E’ un tentativo di ampliare l’offerta teatrale e collegare culturalmente le tre realtà.

Confermate le stagioni di Teatro Dialettale con la 17ma edizione del Premio “Maschera d’Oro” curata dall’Associazione Amici della Ribalta che proporrà sette appuntamenti tutti collocati come tradizione al pomeriggio di domenica, più due spettacoli il 28 e 29 dicembre fuori abbonamento e fuori concorso messi in scena proprio dagli Amici della Ribalta che in questo periodo celebrano i 30 anni di attività.

Non mancherà l’appuntamento per le famiglie con la Rassegna Nazionale di Teatro Ragazzi “Primavera in Fiaba” curata dai Guardiani dell’Oca con quattro appuntamenti nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio.

Altro punto di forza del cartellone frentano è la condivisione della stagione con compagnie e associazioni locali che, anche quest’anno, offriranno appuntamenti di assoluto interesse culturale e sociale proponendo il Teatro con formule innovative: il Teatro della Memoria con realtà di ricerca e sperimentazione del nostro territorio attraverso tre spettacoli che parleranno di storie di personaggi straordinari poco conosciuti al grande pubblico con altrettanti appuntamenti primaverili.

Confermata la rassegna Togliamoci la Maschera, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Ponte” e il Teatro Studio Lanciano/Vasto, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Lanciano, che proporrà il “Teatro in Carcere” per liberare la cultura e la solidarietà” con sei appuntamenti nel “Piccolo Fenaroli” all’interno della Casa Circondariale di Villa Stanazzo. Il progetto, felicemente riuscito lo scorso anno, vuole proseguire nel valorizzare sia il programma di socializzazione tra detenuti e comunità esterna e sia l’incremento delle attività culturali all’interno della Casa Circondariale.

In questa stagione teatrale è stata inserita una nuova rassegna con spettacoli musicali originali pomeridiani “Crescendo – La musica come non l’avete mai vista”, a cura dell’Associazione Culturale MusArt di Lanciano, che propone un format di spettacolo con musica dal vivo, arte e tecnologia a Lanciano. Tre concerti, a gennaio, febbraio e marzo, di grande qualità uniti al movimento, alle arti acrobatiche, alla danza, al teatro e all’innovazione del video design, per un’esperienza artistica a tutto tondo.

Il 2020 segna il quinto anniversario dalla scomparsa di Pino Daniele; è in programma per l’11 gennaio, a cura di Stefano Barbati ed Eva Martelli, un concerto tributo per celebrare l’indimenticabile musica e la meravigliosa poetica di questo cantautore, considerato uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano.

Un’altra delle novità della Stagione Teatrale 2019/2020 è il laboratorio di musical, a cura della Compagnia dell’Alba e Accademia dello Spettacolo di Ortona, “E adesso… Musical – Percorso di didattica teatrale, commedia musicale e musical” che comincerà a ottobre 2019 per concludersi a giugno 2020 con uno spettacolo finale.

Il sipario si aprirà il 27 ottobre con il primo spettacolo di teatro Dialettale PRETATTI & CAMPONESCHI de IL GRUPPO dell’Aquila, a cui seguirà il 2 novembre il primo spettacolo del cartellone di Prosa in Prima Nazionale “PENSACI, GIACOMINO” di Luigi Pirandello con LEO GULLOTTA.

Per la prosa le conferme degli abbonamenti saranno possibili presso il botteghino del teatro 3, 4, 5 ottobre; nuovi abbonamenti 10, 11 e 12 ottobre – Inizio vendita biglietti 17, 18, 19 ottobre (orario botteghino: 16.30/19.30)

Prezzi:

PROSA

Abbonamento a 7 spettacoli

PLATEA € 150 (ridotto € 140)

Primo settore € 120 (ridotto € 110)

Secondo settore € 110 (ridotto € 100)

Terzo settore € 90

Biglietti

Platea € 25 (ridotto € 23)

Primo settore € 20 (ridotto € 18)

Secondo settore € 18 (ridotto € 16)

Terzo settore € 14

Conferme abbonamenti martedì 11 e mercoledì 12 dicembre

Nuovi abbonamenti in vendita da giovedì 13 dicembre

Inizio vendita biglietti del primo spettacolo a partire da venerdì 14 dicembre

Biglietti spettacolo fuori abbonamento 5 aprile 2020

Platea €30 (ridotto €28) – I settore €25 (ridotto €23) – II e III settore €20

Gli abbonati alla stagione di prosa che acquisteranno il biglietto entro il 9 gennaio 2020 avranno lo sconto di €5 e potranno conservare il loro posto.

La tariffa ridotta è riservata agli studenti under 26 e alle persone con disabilità.

Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo spettacolo (escluso i festivi), oltre al giorno della rappresentazione

DIALETTALE

Abbonamento a 7 spettacoli

Primo settore € 75 (ridotto € 63)

Secondo settore € 55 (ridotto € 50)

Biglietti

I Settore € 12 (ridotto € 10)

II Settore €10 (ridotto € 8)

Riduzioni per i possessori della fidelity card Le Vie del Commercio, soci dell’Università della Terza età, soci di compagnie teatrali amatoriali, soci della BCC, ragazzi fino a 13 anni, ultrasessantacinquenni.

Biglietti presso punti vendita del Circuito www.ciaotickets.com

TOGLIAMOCI LA MASCHERA

Prenotazioni per i singoli spettacoli presso: PARTYMANIA Via Monte Grappa 13 Lanciano Tel. 0872.42364 entro la domenica precedente la data dello spettacolo, lasciando i propri dati ed un contributo non inferiore a €10 che sarà destinato alle attività trattamentali a carattere culturale che si svolgono all’interno della Casa Circondariale di Lanciano

TEATRO RAGAZZI

Biglietto unico € 6

Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo spettacolo (escluso i festivi), oltre al giorno della rappresentazione

STAGIONE MUSICALE “CRESCENDO, LA MUSICA COME NON L’AVETE MAI VISTA”

Ingresso €12 – ridotto (under 18) €6

CONCERTO TRIBUTO A PINO DANIELE

Ingresso unico € 10

TEATRO DELLA MEMORIA

€ 8 Teatro Possibile – € 10 L’Altritalia e Il Ponte