Ramasco, Cifeca e Rosa: tre importanti conferme per le Panthers Roseto

Le giovani lunghe saranno protagoniste anche in questa nuova stagione 2019 – 2020 che si aprirà domenica 6 ottobre al PalaMaggetti contro la Pallacanestro Roma

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Assieme agli importanti rinforzi che hanno arricchito un reparto esterni già molto competitivo, le Baia del Re Panthers Roseto si muovono anche vicino a canestro: sono infatti ufficiali le conferme delle giovani lunghe Olimpia Ramasco (classe 2001), Giulia Cifeca e Letizia Rosa (entrambe nate nel 2002).

Per la veneziana Ramasco si tratta del secondo anno consecutivo in maglia biancazzurra, dopo l’esperienza nel settore giovanile della Reyer; proseguono il percorso di crescita assieme a coach Ghilardi anche la giuliese Cifeca e l’aquilana Rosa, due pedine fondamentali per le categorie Under ed entrate ormai in pianta stabile anche nel gruppo della Serie B.

A proposito della B, è stato reso noto il calendario ufficiale del campionato: le Pantere debutteranno domenica 6 ottobre al PalaMaggetti contro la Pallacanestro Roma. Palla a due prevista alle ore 13:00, per un esordio da non perdere.