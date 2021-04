Giornata solidale il 15 aprile all’ospedale Mazzini di Teramo

Loiacono: “questa iniziativa è una dimostrazione concreta di come la Polizia non sia solo il braccio forte dello Stato, ma è anche in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo”

TERAMO – La Fidas, il Siap e Abruzzo Bike insieme per una Giornata solidale all’insegna della donazione del sangue. L’iniziativa si svolgerà giovedì 15 aprile presso il Servizio Trasfusionale dell’ospedale Mazzini di Teramo e chiamerà a raccolta poliziotti e appassionati di ciclismo, ma non solo. Come ogni evento di solidarietà l’auspicio è che diventi stimolo e impulso per quanti ancora non hanno provato la bellezza della donazione del sangue. La Fidas, da anni in prima linea in campagne di sensibilizzazione sul tema, ha accolto con entusiasmo l’idea del Siap, il sindacato di polizia, di organizzare una giornata dedicata alla donazione che vedrà protagonisti gli agenti della Polizia di Stato e i membri del team Abruzzo Bike, società ciclistica che ha aderito alla giornata solidale.

«In un momento storico così particolare, questa iniziativa vuole essere una dimostrazione concreta di come la Polizia non sia solo il braccio forte dello Stato, ma è anche in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo: la donazione del sangue è un gesto d’amore e altruismo di grande valore perché salva le vite», commenta Raffaele Loiacono, segretario provinciale del Siap che, insieme al segretario provinciale aggiunto Walter Marcone, ha fortemente voluto mettere in campo l’iniziativa.

«Accogliamo sempre con grande favore iniziative di questo genere: per noi è importante creare una rete di solidarietà sempre più ampia e forte sul tema della donazione. Ringrazio il Siap e Abruzzo Bike per la dimostrazione di vicinanza alla nostra associazione e soprattutto alle persone bisognose di sangue», il commento della presidente Fidas Gabriella Di Egidio.